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Парламент Польщі схвалив зведення загороджень на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Парламент Польщі остаточно схвалив будівництво укріпленого загородження вздовж кордону з Білоруссю завдовжки понад 100 кілометрів. У п'ятницю, 29 жовтня, польський Сенат проголосував за відповідний законопроект, ухвалений два тижні тому нижньою палатою - Сеймом, передає УНН.

Парламент Польщі схвалив зведення загороджень на кордоні з Білоруссю

Деталі

Для набуття чинності документ повинен підписати президент країни Анджей Дуда. Як очікується, це відбудеться найближчими днями.

Прикордонний бар'єр вартістю 353 млн. євро, який Варшава має намір звести вздовж білоруського кордону через наплив нелегальних мігрантів, має бути обладнаний датчиками руху. Крім того, проект передбачає, що ніхто не зможе наближатися до нової прикордонної огорожі ближче, ніж на 200 метрів.

Міграційна криза у Польщі

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не утримуватиме біженців, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва і Польща почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.

У Польщі 20 жовтня нелегальні мігранти намагалися силою перетнути кордон. Іноземці кидали колоди та каміння у польських прикордонників. Повідомляли, що їхнім діям допомагали служби Білорусі.

У вересні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вказала, що Євросоюз готовий протистояти "гібридній атаці", для якої білоруська влада задіює мігрантів. ЄС готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Лукашенка через використання ним мігрантів як інструмент проти ЄС.

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