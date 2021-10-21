У Польщі нелегальні мігранти штурмували кордон

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“Сьогодні іноземці з білоруського боку на пункті Уснаж Гурний силою форсували кордон. Люди кидали колоди, каміння у польських прикордонників та солдатів, їхнім діям допомагали служби Білорусі”, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва і Польща розпочали будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.