Міжнародна спільнота стурбована ситуацією з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міжнародна організація з міграції (МОМ) глибоко стурбована жахливими умовами, з якими стикаються мігранти на кордоні Європейського Союзу та Білорусі. Про це йдеться на сайті відомства, пише УНН.
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МОМ турбує повідомлення про транскордонні відштовхування мігрантів, включаючи сім’ї та дітей, відсутність належного притулку для тих, хто шукає міжнародного захисту. Організація уважно стежить за ситуацією та наголошує, що мігрантів не слід інструменталізувати. Їх захист і повага прав людини повинні лежати в основі будь-якої реакції держави.
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“Ми закликаємо всі держави забезпечити підтримку верховенства права та його застосування на кордонах у будь-який час, а також дотримання прав та свобод усіх мігрантів незалежно від імміграційного статусу”, — йдеться у повідомленні.
Багато мігрантів опинилися на кордоні ЄС-Білорусь у надзвичайно суворих умовах з обмеженим доступом до питної води та продуктів харчування, медичної допомоги, санітарних умов та укриття протягом кількох тижнів. МОМ закликає держави забезпечити добробут людей та права людини, включаючи гідність та гуманне поводження, та дозволити гуманітарний доступ усім мігрантам, які потребують допомоги.
Нагадаємо
Анджей Дуда ввів режим НС на польсько-білоруському кордоні.
У зв’язку з ситуацією на кордоні Міноборони Польщі розпочало будівництво двометрового паркану вздовж кордону з Білорусю.
Польща звинувачує Білорусь у переміщенні іммігрантів поблизу кордону з Польщею, а також Литви і Латвії, створюючи їм умови для незаконного перетину кордонів Союзу в рамках гібридної війни з ЄС. Ці країни вважають, що таким чином, режим в Мінську чинить тиск на ЄС, щоб послабити санкції, введені відносно Білорусі.
Прем’єр-міністри Польщі, Литви, Латвії та Естонії спільно закликали Мінськ утриматися від ескалації напруженості на кордоні.
Єврокомісія підкреслює, що ситуація на польсько-білоруському кордоні є “елементом агресії на кордонах Європейського Союзу з метою його дестабілізації”.
У серпні уряд Латвії оголосив надзвичайний стан у прикордонних з Білорусю регіонах, щоб зупинити спроби нелегальних мігрантів в’їхати в Європейський Союз.
З іншого боку, в Литві було теж введено надзвичайний стан.