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Международное сообщество обеспокоено ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси

Международное сообщество обеспокоено ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси

Киев  •  УНН

 • 23843 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Международная организация по миграции (МОМ) глубоко обеспокоена ужасными условиями, с которыми сталкиваются мигранты на границе Европейского Союза и Беларуси. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

МОМ беспокоит сообщение о трансграничных отталкивания мигрантов, включая семьи и детей, отсутствие надлежащего убежища для тех, кто ищет международной защиты. Организация внимательно следит за ситуацией и отмечает, что мигрантов не следует инструментализировать. Их защита и уважение прав человека должны лежать в основе любой реакции государства.

Цитата

“Мы призываем все государства обеспечить поддержку верховенства права и его применения на границах в любое время, а также соблюдения прав и свобод всех мигрантов независимо от иммиграционного статуса”, — говорится в сообщении.

Многие мигранты оказались на границе ЕС-Беларусь чрезвычайно суровых условиях с ограниченным доступом к питьевой воды и продуктов питания, медицинской помощи, санитарных условий и укрытия в течение нескольких недель. МОМ призывает государства обеспечить благосостояние людей и права человека, включая достоинство и гуманное обращение, и позволить гуманитарный доступ всем мигрантам, которые нуждаются в помощи.

Напомним

Дуда ввел режим ЧС на польско-белорусской границе.

В связи с ситуацией на границе Минобороны Польши начало строительство двухметрового забора вдоль границы с Беларусью.

Польша обвиняет Беларусь в перемещении иммигрантов вблизи границы с Польшей, а также Литвы и Латвии, создавая им условия для незаконного пересечения границ Союза в рамках гибридной войны с ЕС. Эти страны считают, что таким образом, режим в Минске оказывает давление на ЕС, чтобы ослабить санкции, введенные в отношении Беларуси.

Премьер-министры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии совместно призвали Минск воздержаться от эскалации напряженности на границе.

Еврокомиссия подчеркивает, что ситуация на польско-белорусской границе является “элементом агрессии на границах Европейского Союза с целью его дестабилизации”.

В августе правительство Латвии объявил чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией регионах, чтобы остановить попытки нелегальных мигрантов въехать в Европейский Союз.

С другой стороны, в Литве было тоже введено чрезвычайное положение.

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