Анджей Дуда ввів режим НС на польсько-білоруському кордоні

ukru
17 березня, 19:38 • 97328 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121175 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 176693 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153872 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 153411 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161937 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178997 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150227 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159371 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176115 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 29244 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 27601 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 37965 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 18344 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 33654 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 176701 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 159965 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 256895 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 253044 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 381137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 59014 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 68207 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 66272 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100948 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111076 перегляди
Актуальне
Анджей Дуда ввів режим НС на польсько-білоруському кордоні

Анджей Дуда ввів режим НС на польсько-білоруському кордоні

Київ • УНН

 • 26694 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда прийняв рішення ввести режим надзвичайного стану в прикордонній зоні з Білорусю. Рішення опубліковано на сайті Бюро національної безпеки, повідомляє УНН. Надзвичайний стан вступає в силу з дня офіційного опублікування постанови.

Цитата

"2 вересня 2021 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда, відповідно до ст. 230 сек. 1 Конституції Республіки Польща та ст. 3. Закону про надзвичайний стан на вимогу Ради міністрів від 31 серпня 2021 року, видано постанову про введення 30-денного надзвичайного стану в частині Підляського і Люблінського воєводств", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Рада міністрів Польщі у вівторок попросила президента ввести надзвичайний стан. У проекті постанови уряд пояснює, що введення надзвичайного заходу пов'язано з особливою загрозою безпеці громадян і громадському порядку в зв'язку з нинішньою ситуацією на польсько-білоруському кордоні.

За даними Прикордонної служби на 25 серпня, було скоєно більше 3 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Доповнення

У зв'язку з ситуацією на кордоні Міноборони Польщі розпочало будівництво двометрового паркану вздовж кордону з Білорусю.

Польща звинувачує Білорусь у переміщенні іммігрантів поблизу кордону з Польщею, а також Литви і Латвії, створюючи їм умови для незаконного перетину кордонів Союзу в рамках гібридної війни з ЄС. Ці країни вважають, що таким чином, режим в Мінську чинить тиск на ЄС, щоб послабити санкції, введені відносно Білорусі.

Прем'єр-міністри Польщі, Литви, Латвії та Естонії спільно закликали Мінськ утриматися від ескалації напруженості на кордоні.

Єврокомісія підкреслює, що ситуація на польсько-білоруському кордоні є "елементом агресії на кордонах Європейського Союзу з метою його дестабілізації".

У серпні уряд Латвії оголосив надзвичайний стан у прикордонних з Білорусю регіонах, щоб зупинити спроби нелегальних мігрантів в'їхати в Європейський Союз.

З іншого боку, в Литві було теж введено надзвичайний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами