Анджей Дуда ввів режим НС на польсько-білоруському кордоні

Цитата

"2 вересня 2021 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда, відповідно до ст. 230 сек. 1 Конституції Республіки Польща та ст. 3. Закону про надзвичайний стан на вимогу Ради міністрів від 31 серпня 2021 року, видано постанову про введення 30-денного надзвичайного стану в частині Підляського і Люблінського воєводств", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Рада міністрів Польщі у вівторок попросила президента ввести надзвичайний стан. У проекті постанови уряд пояснює, що введення надзвичайного заходу пов'язано з особливою загрозою безпеці громадян і громадському порядку в зв'язку з нинішньою ситуацією на польсько-білоруському кордоні.

За даними Прикордонної служби на 25 серпня, було скоєно більше 3 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Доповнення

У зв'язку з ситуацією на кордоні Міноборони Польщі розпочало будівництво двометрового паркану вздовж кордону з Білорусю.

Польща звинувачує Білорусь у переміщенні іммігрантів поблизу кордону з Польщею, а також Литви і Латвії, створюючи їм умови для незаконного перетину кордонів Союзу в рамках гібридної війни з ЄС. Ці країни вважають, що таким чином, режим в Мінську чинить тиск на ЄС, щоб послабити санкції, введені відносно Білорусі.

Прем'єр-міністри Польщі, Литви, Латвії та Естонії спільно закликали Мінськ утриматися від ескалації напруженості на кордоні.

Єврокомісія підкреслює, що ситуація на польсько-білоруському кордоні є "елементом агресії на кордонах Європейського Союзу з метою його дестабілізації".

У серпні уряд Латвії оголосив надзвичайний стан у прикордонних з Білорусю регіонах, щоб зупинити спроби нелегальних мігрантів в'їхати в Європейський Союз.

З іншого боку, в Литві було теж введено надзвичайний стан.