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Анджей Дуда ввел режим ЧС на польско-белорусской границе

Анджей Дуда ввел режим ЧС на польско-белорусской границе

Киев  •  УНН

 • 26680 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда принял решение ввести режим чрезвычайного положения в пограничной зоне с Беларусью. Решение опубликовано на сайте Бюро национальной безопасности, сообщает УНН. Чрезвычайное положение вступает в силу со дня официального опубликования постановления.

Цитата

"2 сентября 2021 года Президент Республики Польша Анджей Дуда в соответствии со ст. 230 с. 1 Конституции Республики Польша и ст. 3 Закона о чрезвычайном положении по требованию Совета министров от 31 августа 2021 года, издано постановление о введении 30-дневного чрезвычайного положения в части Подляшского и Люблинского воеводств", - говорится в сообщении.

Детали

Совет министров Польши во вторник попросил президента ввести чрезвычайное положение. В проекте постановления правительство объясняет, что введение чрезвычайного мероприятия связано с особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка в связи с нынешней ситуацией на польско-белорусской границе.

По данным Пограничной службы на 25 августа, было совершено более 3 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Дополнение

В связи с ситуацией на границе Минобороны Польши начало строительство двухметрового забора вдоль границы с Беларусью.

Польша обвиняет Беларусь в перемещении иммигрантов вблизи границы с Польшей, а также Литвы и Латвии, создавая им условия для незаконного пересечения границ Союза в рамках гибридной войны с ЕС. Эти страны считают, что таким образом, режим в Минске оказывает давление на ЕС, чтобы ослабить санкции, введенные в отношении Беларуси.

Премьер-министры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии совместно призвали Минск воздержаться от эскалации напряженности на границе.

Еврокомиссия подчеркивает, что ситуация на польско-белорусской границе является "элементом агрессии на границах Европейского Союза с целью его дестабилизации".

В августе правительство Латвии объявило чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией регионах, чтобы остановить попытки нелегальных мигрантов въехать в Европейский Союз.

С другой стороны, в Литве было тоже введено чрезвычайное положение.

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