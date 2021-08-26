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Польща будує паркан, щоб зупинити мігрантів: за добу звели 3 км

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У четвер польські солдати будували паркан на кордоні з Білорусю. Польща вживає заходів щодо припинення незаконного перетину кордону, незважаючи на критику щодо "нелюдського" поводження з деякими мігрантами. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"З учорашнього дня було зведено майже 3 км огорожі", - заявив міністр оборони Маріуш Блащак, додавши, що майже 1 800 солдатів підтримують прикордонну охорону.

Деталі

Брюссель звинуватив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у використанні мігрантів в рамках "гібридної війни", спрямованої на тиск на блок через введені ним санкції, а будівництво стіни є частиною зусиль Польщі щодо посилення безпеки кордонів на східному фланзі ЄС.

Блащак заявив в понеділок, що буде побудований новий суцільний паркан висотою 2,5 метра за зразком того, що побудував прем'єр-міністр Віктор Орбан на кордоні Угорщини з Сербією.

Польща піддалася різкій критиці за своє відношення до групи мігрантів, які застрягли на кордоні з Білорусю більше двох тижнів, живучи на відкритому повітрі, маючи мало їжі і води і не маючи доступу до санітарних вузлів.

У середу благодійна організація для біженців Ocalenie Foundation повідомила, що 12 з 32 мігрантів, які застрягли на кордоні, серйозно хворі, а один знаходиться на межі смерті.

Додамо

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу і Литву в розпалюванні проблеми мігрантів на кордонах.

Польща заявляє, що відповідальність за мігрантів лежить на Білорусі. Прем'єр-міністр країни заявив на цьому тижні, що Мінськ відмовив в доставці гуманітарної колони, запропонованої Польщею.

Опитування показують, що більшість поляків проти прийому мігрантів, а правлячі польські націоналісти Law and Justice (PiS) зробили відмова від квот на біженців ключовим елементом своєї виборчої кампанії, коли прийшли до влади в 2015 році.

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