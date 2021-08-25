ЄСПЛ закликав Польщу і Латвію допомогти мігрантам на кордоні з Білорусю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав Польщу і Латвію допомогти мігрантам, які опинилися в "пастці" на кордоні з Білорусю. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Десятки іракців і афганців застрягли між країнами на тлі політичного протистояння між країнами ЄС і Мінськом.
Польща і Латвія стверджують, що Білорусь відправляє мігрантів до своїх кордонів в помсту за санкції ЄС, які були введені після придушення протестів проти суперечливих президентських виборів.
Польща і Латвія відмовляють у допуску десятків мігрантів в свої країни, а Білорусь не дозволяє їм повернутися.
У середу з'ясувалося, що один мігрант, який опинився між Польщею та Білорусю, був на грані смерті.
У постанові ЄСПЛ йдеться: "Суд постановив..., що влада Польщі та Латвії мають забезпечити всіх мігрантів їжею, водою, одягом, адекватною медичною допомогою і, якщо можливо, тимчасовим притулком".
У той же час в ЄСПЛ пояснили, що цей заклик не слід розуміти як вимогу, щоб "Польща або Латвія дозволяли мігрантам в'їжджати на свої території".
Доповнення
У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на посилення західних санкцій заявив, що Мінськ більше не буде утримувати біженців від подальшого проходження в країни ЄС. Після цього різко посилився потік нелегальних мігрантів, перш за все в Литву. З початку поточного року литовські прикордонники затримали близько 4 тисяч нелегальних мігрантів.
Минулого тижня влада Польщі проклали колючий дріт на деяких ділянках кордону з Білорусю, щоб перешкодити незаконному проникненню на свою територію. Всі три країни, що мають загальний сухопутний кордон з Білорусю, Латвія, Литва і Польща, відтісняють мігрантів зі своєї території.