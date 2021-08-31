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Уряд Польщі попросив Дуду ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Уряд Польщі попросив Дуду ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Уряд Польщі через ситуацію з мігрантами просить президента країни Анджея Дуду ввести біля білоруського кордону надзвичайний стан, заявив у вівторок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє УНН.

Цитата:

"Рада міністрів вирішила просити президента Анджея Дуду ввести надзвичайний стан терміном на 30 днів у прикордонній зоні на частині Люблінського воєводства та частині Підляського воєводства", - сказав Моравецький, якого цитує пресслужба уряду країни.

Деталі

Це означає, що "перелік окремих можливих видів діяльності, пов’язаних із нормальним функціонуванням, там буде виключено", на пресконференції додав прем'єр-міністр Польщі, якого цитує TVN24.

Це пов'язано з ситуацією на кордоні з Білоруссю.

Голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації країни Маріуш Камінський сказав, що надзвичайний стан охопить 115 місцевостей Підляського воєводства та 68 місцевостей Люблінського воєводства.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь в організації незаконного потоку мігрантів на свою територію, яка є "гібридною війною" режиму Лукашенка проти ЄС.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні напружена. Тільки за минулі вихідні прикордонною службою Польщі було зафіксовано 130 спроб нелегального перетину кордону. Всього в серпні було зафіксовано близько 3200 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Були затримані близько 950 іноземців та інші спроби - припинені.

Тож, Польща вживає заходів щодо припинення незаконного перетину кордону з Білорусі. Польські солдати наприкінці серпня почали зводити паркан на кордоні. Однак, днями паркан на кордоні Польщі та Білорусі зруйнували 13 осіб.

Тим часом, міністри внутрішніх справ ЄС зустрінуться 31 серпня і повинні ухвалити спільну заяву з приводу ситуації на кордоні Польщі та Білорусі. Однак наразі, за повідомленнями, коаліція країн-членів ЄС на чолі з Польщею заблокувала заяву про ситуацію на польсько-білоруському кордоні. За їхніми словами, проект, запропонований Словенією, яка головує в Раді ЄС, був "занадто слабким" і не містив згадок про "гібридну війну" Олександра Лукашенка.

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