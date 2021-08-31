Правительство Польши попросило Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Правительство Польши из-за ситуации с мигрантами просит президента страны Анджея Дуду ввести у белорусской границы чрезвычайное положение, заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает УНН.
Цитата:
"Совет министров решил просить президента Анджея Дуду ввести чрезвычайное положение сроком на 30 дней в пограничной зоне на части Люблинского воеводства и части Подляского воеводства", - сказал Моравецкий, которого цитирует пресс-служба правительства страны.
Детали
Это означает, что "перечень отдельных возможных видов деятельности, связанных с нормальным функционированием, там будет исключен", на пресс-конференции добавил премьер-министр Польши, которого цитирует TVN24.
Это связано с ситуацией на границе с Беларусью.
Глава Министерства внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминский сказал, что чрезвычайное положение охватит 115 местностей Подляского воеводства и 68 местностей Люблинского воеводства.
Ситуация на границе Польши и Беларуси
Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в организации незаконного потока мигрантов на свою территорию, которая является "гибридной войной" режима Лукашенко против ЕС.
Ситуация на польско-белорусской границе напряженная. Только за минувшие выходные пограничной службой Польши было зафиксировано 130 попыток нелегального пересечения границы. Всего в августе было зафиксировано около 3200 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Были задержаны около 950 иностранцев и другие попытки - прекращены.
Так, Польша принимает меры по прекращению незаконного пересечения границы из Беларуси. Польские солдаты в конце августа начали возводить забор на границе. Однако, на днях забор на границе Польши и Беларуси разрушили 13 человек.
Между тем, министры внутренних дел ЕС встретятся 31 августа и должны принять совместное заявление по поводу ситуации на границе Польши и Беларуси. Однако пока, по сообщениям, коалиция стран-членов ЕС во главе с Польшей заблокировала заявление о ситуации на польско-белорусской границе. По их словам, проект, предложенный Словенией, председательствующей в Совете ЕС, был "слишком слабым" и не содержал упоминаний о "гибридной войне" Александра Лукашенко.