Польща заблокувала заяву ЄС про ситуацію на кордоні з Білоруссю без згадки про "гібридну війну"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Коаліція країн-членів ЄС на чолі з Польщею заблокувала заяву про ситуацію на польсько-білоруському кордоні в Дольному Уснарі, пише УНН з посиланням на EurActiv.
Деталі
За їхніми словами, проект, запропонований Словенією, яка головує в Раді ЄС, був "занадто слабким" і не містив згадок про "гібридну війну" Олександра Лукашенка, і що у контексті цього є необхідність працювати над слабкими сторонами ЄС.
Міністри внутрішніх справ ЄС зустрінуться у вівторок і повинні ухвалити спільну заяву. Наразі Єврокомісія встала на бік уряду Польщі в питанні "гібридної війни".
Однак ситуація в Уснарі залишається незмінною, а це означає, що здоров'я мігрантів, які опинилися між двома країнами, продовжує погіршуватися. За заявою фонду Ocalenie, погода теж погіршується, адже зараз холодно і дощитиме.
За словами соціолога Якуба Бежінского, "ці люди - заручники. Лукашенко і Качинський використовують їх в своїх особистих політичних цілях".
Доповнення
Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь в організації незаконного потоку мігрантів на свою територію, яка є "гібридною війною" режиму Лукашенка проти ЄС.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні напружена. Тільки за минулі вихідні прикордонною службою Польщі було зафіксовано 130 спроб нелегального перетину кордону. Всього в серпні було зафіксовано близько 3200 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Були затримані близько 950 іноземців та інші спроби - припинені.
Тож, Польща вживає заходів щодо припинення незаконного перетину кордону з Білорусі. Польські солдати наприкінці серпня почали зводити паркан на кордоні. Однак, днями паркан на кордоні Польщі та Білорусі зруйнували 13 осіб.