Польша заблокировала заявление ЕС о ситуации на границе с Беларусью без упоминания о "гибридной войне"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Коалиция стран-членов ЕС во главе с Польшей заблокировала заявление о ситуации на польско-белорусской границе в Дольном Уснаре, пишет УНН со ссылкой на EurActiv.
Детали
По их словам, проект, предложенный Словенией, председательствующей в Совете ЕС, был "слишком слабым" и не содержал упоминаний о "гибридноей войне" Александра Лукашенко, и в контексте этого есть необходимость работать над слабыми сторонами ЕС.
Министры внутренних дел ЕС встретятся во вторник и должны принять совместное заявление. На данный момент Еврокомиссия встала на сторону правительства Польши в вопросе "гибридной войны".
Однако ситуация в Уснаре остается неизменной, а это значит, что здоровье мигрантов, оказавшихся между двумя странами, продолжает ухудшаться. По заявлению фонда Ocalenie, погода тоже ухудшается, ведь сейчас холодно и дождливо.
По словам социолога Якуба Бежинского, "эти люди - заложники. Лукашенко и Качиньский используют их в своих личных политических целях".
Дополнение
Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в организации незаконного потока мигрантов на свою территорию, которая является "гибридной войной" режима Лукашенко против ЕС.
Ситуация на польско-белорусской границе напряженная. Только за минувшие выходные пограничной службой Польши было зафиксировано 130 попыток нелегального пересечения границы. Всего в августе было зафиксировано около 3200 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Были задержаны около 950 иностранцев и другие попытки - прекращены.
Так, Польша принимает меры по прекращению незаконного пересечения границы из Беларуси. Польские солдаты в конце августа начали возводить забор на границе. Однако, на днях забор на границе Польши и Беларуси разрушали 13 человек.