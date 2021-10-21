В Польше нелегальные мигранты штурмовали границу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В среду, 20 октября, нелегальные мигранты пытались силой пересечь польско-белорусскую границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пограничной службы Польши.
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“Сегодня иностранцы с белорусской стороны на пункте Уснаж Гурный силой форсировали границу. Люди бросали бревна, камни в польских пограничников и солдат, их действиям помогали службы Беларуси”, — говорится в сообщении.
Напомним
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва и Польша начали строительство забора на границе с Беларусью.