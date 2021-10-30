Парламент Польши одобрил возведение заграждений на границе с Беларусью

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Для вступления в силу документа должен подписать президент страны Анджей Дуда. Как ожидается, это произойдет в ближайшие дни.

Пограничный барьер стоимостью 353 млн. евро, который Варшава намерена построить вдоль белорусской границы из-за наплыва нелегальных мигрантов, должен быть оборудован датчиками движения. Кроме того, проект предполагает, что никто не сможет приближаться к новому пограничному ограждению ближе, чем на 200 метров.

Миграционный кризис в Польше

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве был объявлен режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Затем аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры по белорусскому руководству.

В борьбе с потоком нелегальных мигрантов Литва и Польша начали строить забор на границе с Беларусью.

В Польше 20 октября нелегальные мигранты пытались силой пересечь границу. Иностранцы бросали бревна и камни в польских пограничников. Сообщалось, что их действиям помогали службы Беларуси.