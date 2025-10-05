На польській митниці стався збій: на вʼїзд в Україну система працює в аварійному режимі
Київ • УНН
У Польщі вранці стався технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення. Можливе ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон. Зокрема, на вʼїзд в Україну система працює в аварійному режимі. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
Деталі
До уваги міжнародних перевізників. За інформацією польської сторони, вранці 5 жовтня відбувся технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща. Відтак, можливе ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон. Зокрема, на вʼїзд в Україну система працює в аварійному режимі
Повідомляється, що на виїзд з України приймаються лише транспортні засоби, що слідують без вантажу.
Про відновлення пропуску транспортних засобів в повному обсязі буде повідомлено додатково.
Доповнення
У травні уряд України доповнив перелік пунктів пропуску через кордон для автомобільного, залізничного, поромного, повітряного та річкового сполучення.