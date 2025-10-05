На польской таможне произошел сбой: на въезд в Украину система работает в аварийном режиме
Киев • УНН
Детали
Вниманию международных перевозчиков. По информации польской стороны, утром 5 октября произошел технический сбой в работе электронной системы таможенного оформления Республики Польша. Следовательно, возможно усложнение движения грузового транспорта через украинско-польскую границу. В частности, на въезд в Украину система работает в аварийном режиме
Сообщается, что на выезд из Украины принимаются только транспортные средства, следующие без груза.
О возобновлении пропуска транспортных средств в полном объеме будет сообщено дополнительно.
Дополнение
В мае правительство Украины дополнило перечень пунктов пропуска через границу для автомобильного, железнодорожного, паромного, воздушного и речного сообщения.