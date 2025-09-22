На Покровському напрямку - до третини боїв: оновлена карта від Генштабу

$41.250.00
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 7250 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 22821 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 40367 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 51764 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 58911 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 55769 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 81047 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 88142 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 64182 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
Відомо про 3 загиблих та 16 поранених: наслідки атаки невідомих дронів у Криму 21 вересня, 21:38
На Львівщині пролунав вибух: що відомо 21 вересня, 21:57
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА 21 вересня, 22:15
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п'ять влучань 23:50
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість 02:50
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки 05:30
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені 20 вересня, 18:15
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети 20 вересня, 04:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Іван Федоров
Україна
Крим
Естонія
Польща
Ізраїль
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними 19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 19 вересня, 14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ 19 вересня, 14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ 19 вересня, 10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році 19 вересня, 10:18
МіГ-31
YouTube
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Безпілотний літальний апарат

На Покровському напрямку - до третини боїв: оновлена карта від Генштабу

Київ • УНН

За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень, майже третина з яких припала на Покровський напрямок. Ворог здійснив 94 авіаудари, 5469 обстрілів та застосував 6470 дронів-камікадзе.

Майже третина зі 156 боїв за минулу добу сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Лиманському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 22 вересня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень

 - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, підрозділ артилерії на позиції та два склади військового майна противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупант тричі атакував у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Армія рф зазнала значних втрат: 960 солдатів та 403 безпілотники за добу - Генштаб 22.09.25, 07:25

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна