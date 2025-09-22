На Покровском направлении - до трети боев: обновленная карта от Генштаба

Почти треть из 156 боев за минувшие сутки произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 22 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 5469 обстрелов, в том числе 235 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6470 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, подразделение артиллерии на позиции и два склада военного имущества противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиабомбы, и совершил 165 обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское и Новоселовка.

На Сиверском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупант трижды атаковал в сторону Ступочек и Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверово, Удачное, Котлино и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филиа, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороне, Новониколаевка и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

