На Покровском направлении - до трети боев: обновленная карта от Генштаба

$41.250.00
48.780.00
ukenru
05:30 • 854 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 7270 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 22836 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 40381 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 51772 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 55772 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 81053 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 88146 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 64186 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 59030 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму21 сентября, 21:38 • 3454 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21 сентября, 21:57 • 9900 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15 • 8474 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto23:50 • 4226 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50 • 5016 просмотра
публикации
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 854 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 54474 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 37554 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 81053 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 88146 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Крым
Эстония
Польша
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 72855 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 95853 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 43590 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 43043 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 44489 просмотра
Актуальное
МиГ-31
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Беспилотный летательный аппарат

На Покровском направлении - до трети боев: обновленная карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 228 просмотра

За минувшие сутки произошло 156 боевых столкновений, почти треть из которых пришлась на Покровское направление. Враг совершил 94 авиаудара, 5469 обстрелов и применил 6470 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении - до трети боев: обновленная карта от Генштаба

Почти треть из 156 боев за минувшие сутки произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 22 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений

 - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 5469 обстрелов, в том числе 235 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6470 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, подразделение артиллерии на позиции и два склада военного имущества противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиабомбы, и совершил 165 обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское и Новоселовка.

На Сиверском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупант трижды атаковал в сторону Ступочек и Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверово, Удачное, Котлино и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филиа, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороне, Новониколаевка и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Армия РФ понесла значительные потери: 960 солдат и 403 беспилотника за сутки - Генштаб22.09.25, 07:25 • 1398 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина