На початок березня українці задекларували 32,4 млрд гривень - ДПС

На початок березня громадяни України вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загалом задекларовано 32,4 млрд гривень доходів, отриманих у 2025 році. За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 млн гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року

Зазначається, що найбільші суми доходів задекларували платники податків:

"Водночас понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад 1 млн гривень. Загалом мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 млрд гривень доходів та визначили до сплати 445 млн гривень податкових зобов’язань", - повідомили у податковій.

Серед найбільш поширених джерел доходів:

Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував мешканець Київської області – до сплати він визначив понад 15,6 млн гривень ПДФО та військового збору. Крім того, понад 19 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку.

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, яку вони визначили до повернення з бюджету, становить 139,4 млн гривень. Це майже на 98 млн гривень більше, ніж торік