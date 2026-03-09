$43.730.0850.540.36
На початок березня українці задекларували 32,4 млрд гривень - ДПС

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Понад 46 тисяч громадян подали декларації, де вказали 32,4 млрд грн доходу. Більше 3,5 тисяч осіб задекларували статки понад 1 мільйон гривень.

На початок березня українці задекларували 32,4 млрд гривень - ДПС

На початок березня українці вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 32,4 млрд гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба, передає УНН.

Деталі

На початок березня громадяни України вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загалом задекларовано 32,4 млрд гривень доходів, отриманих у 2025 році. За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 млн гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші суми доходів задекларували платники податків:

  • Києва – 6,6 млрд гривень;
    • Львівської області – 3,0 млрд гривень;
      • Дніпропетровської області – 2,9 млрд гривень;
        • Київської області – 2,8 млрд гривень.

          "Водночас понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад 1 млн гривень. Загалом мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 млрд гривень доходів та визначили до сплати 445 млн гривень податкових зобов’язань", - повідомили у податковій.

          Серед найбільш поширених джерел доходів:

          • спадщина та дарування – 2,9 млрд гривень;
            • продаж рухомого та нерухомого майна – 819,1 млн гривень;
              • іноземні доходи – 733,2 млн гривень;
                • дохід від оренди майна – 406 млн гривень;
                  • інші оподатковувані доходи – 340,6 млн гривень;
                    • інвестиційні доходи – 227,3 млн гривень.

                      Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував мешканець Київської області – до сплати він визначив понад 15,6 млн гривень ПДФО та військового збору. Крім того, понад 19 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку.

                      Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, яку вони визначили до повернення з бюджету, становить 139,4 млн гривень. Це майже на 98 млн гривень більше, ніж торік

                      - зазначили в ДПС.

                      Нагадаємо

                      Кабінет міністрів не подаватиме законопроєкт про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ для ФОП з оборотом понад 1 млн грн у лютому.

                      Павло Башинський

                      СуспільствоЕкономіка
                      Нерухомість
                      Державний бюджет
                      Кабінет Міністрів України
                      Львівська область
                      Державна податкова служба України
                      Київська область
                      Дніпропетровська область
                      Київ