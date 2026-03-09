На начало марта украинцы задекларировали 32,4 млрд гривен - ГНС

К началу марта украинцы уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 32,4 млрд гривен. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает УНН.

Детали

К началу марта граждане Украины уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. В общей сложности задекларировано 32,4 млрд гривен доходов, полученных в 2025 году. По результатам декларирования граждане определили к уплате 716 млн гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это почти на 200 млн гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики:

Киева – 6,6 млрд гривен;

Львовской области – 3,0 млрд гривен;

Днепропетровской области – 2,9 млрд гривен;

Киевской области – 2,8 млрд гривен.

"В то же время более 3,5 тысячи граждан задекларировали доходы более 1 млн гривен. В общей сложности миллионеры отразили в декларациях 14,6 млрд гривен доходов и определили к уплате 445 млн гривен налоговых обязательств", - сообщили в налоговой.

Среди наиболее распространенных источников доходов:

наследство и дарение – 2,9 млрд гривен;

продажа движимого и недвижимого имущества – 819,1 млн гривен;

иностранные доходы – 733,2 млн гривен;

доход от аренды имущества – 406 млн гривен;

другие налогооблагаемые доходы – 340,6 млн гривен;

инвестиционные доходы – 227,3 млн гривен.

Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киевской области – к уплате он определил более 15,6 млн гривен НДФЛ и военного сбора. Кроме того, более 19 тысяч граждан задекларировали право на налоговую скидку.

Общая сумма налога на доходы физических лиц, которую они определили к возврату из бюджета, составляет 139,4 млн гривен. Это почти на 98 млн гривен больше, чем в прошлом году - отметили в ГНС.

Напомним

Кабинет министров не будет подавать законопроект об обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с оборотом более 1 млн грн в феврале.