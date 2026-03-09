На начало марта украинцы задекларировали 32,4 млрд гривен - ГНС
Киев • УНН
Более 46 тысяч граждан подали декларации, где указали 32,4 млрд грн дохода. Более 3,5 тысяч человек задекларировали состояние свыше 1 миллиона гривен.
К началу марта украинцы уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 32,4 млрд гривен. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает УНН.
Детали
К началу марта граждане Украины уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. В общей сложности задекларировано 32,4 млрд гривен доходов, полученных в 2025 году. По результатам декларирования граждане определили к уплате 716 млн гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это почти на 200 млн гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года
Отмечается, что наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики:
- Киева – 6,6 млрд гривен;
- Львовской области – 3,0 млрд гривен;
- Днепропетровской области – 2,9 млрд гривен;
- Киевской области – 2,8 млрд гривен.
"В то же время более 3,5 тысячи граждан задекларировали доходы более 1 млн гривен. В общей сложности миллионеры отразили в декларациях 14,6 млрд гривен доходов и определили к уплате 445 млн гривен налоговых обязательств", - сообщили в налоговой.
Среди наиболее распространенных источников доходов:
- наследство и дарение – 2,9 млрд гривен;
- продажа движимого и недвижимого имущества – 819,1 млн гривен;
- иностранные доходы – 733,2 млн гривен;
- доход от аренды имущества – 406 млн гривен;
- другие налогооблагаемые доходы – 340,6 млн гривен;
- инвестиционные доходы – 227,3 млн гривен.
Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киевской области – к уплате он определил более 15,6 млн гривен НДФЛ и военного сбора. Кроме того, более 19 тысяч граждан задекларировали право на налоговую скидку.
Общая сумма налога на доходы физических лиц, которую они определили к возврату из бюджета, составляет 139,4 млн гривен. Это почти на 98 млн гривен больше, чем в прошлом году
Напомним
Кабинет министров не будет подавать законопроект об обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с оборотом более 1 млн грн в феврале.