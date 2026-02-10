$43.030.02
Ексклюзив
15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
На Олімпіаді-2026 почали ламатися медалі: оргкомітет пояснив причину

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Організатори зимових Олімпійських ігор у Мілані–Кортіні усунули технічну проблему з медалями, які тріскалися, ламалися або роз'єднувалися. Причиною став механізм розриву шнурка, призначений для безпеки, який тепер скориговано.

На Олімпіаді-2026 почали ламатися медалі: оргкомітет пояснив причину

Організатори зимових Олімпійських ігор у Мілані–Кортіні заявили, що усунули технічну проблему з олімпійськими медалями, які в перші дні змагань почали тріскатися, ламатися або роз’єднуватися після падіння на сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian. 

Відомо, що було ухвалено рішення відремонтувати всі нагороди, які спортсмени отримали впродовж перших трьох днів змагань. Під час перевірки, проведеної у понеділок, з’ясувалося, що причиною інцидентів став шнурок медалі, оснащений спеціальним механізмом розриву, використання якого є обов’язковим згідно з вимогами безпеки. Зазначений механізм призначений для автоматичного від’єднання у разі сильного натягу, щоб запобігти ризику задушення спортсмена. 

Водночас саме він призвів до низки несправностей. Перший публічний випадок був зафіксований у суботу, коли американська чемпіонка з гірськолижного спорту Брізі Джонсон повідомила, що її золота медаль від’єдналася від стрічки під час святкування перемоги. Організаційний комітет повідомив, що проблему вже ідентифіковано, а необхідні технічні коригування впроваджено. 

МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором10.02.26, 15:54 • 2316 переглядiв

Спортсменам, чиї медалі були пошкоджені, рекомендували повернути нагороди через офіційні канали для оперативного ремонту та подальшого повернення. В оргкомітеті наголосили, що Ігри-2026 залишаються повністю відданими забезпеченню найвищих стандартів якості, адже олімпійські медалі символізують вершину багаторічного шляху кожного атлета. 

Про подібні інциденти заявили й інші учасники змагань. Зокрема, шведська лижниця Ебба Андерссон розповіла, що її медаль упала у сніг і розламалася навпіл. Крім того, американська фігуристка Аліса Лю опублікувала в Instagram повідомлення про те, що зі стрічки її командної золотої медалі зійшло кріплення. 

Під час щоденного брифінгу речник оргкомітету Лука Кассаса визнав, що наразі немає точної інформації щодо кількості пошкоджених або зламаних нагород. Водночас він підкреслив, що з міркувань перестороги всі медалі проходять повторну перевірку, аби момент перемоги для спортсменів був пов’язаний виключно з радістю.

МОК відповів українському скелетоністу щодо "шолома пам’яті" на Олімпіаді - 2026 : що дозволили, а що заборонили 10.02.26, 17:05 • 2064 перегляди

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада
Техніка
Золото
The Guardian
Мілан