На Олімпіаді-2026 почали ламатися медалі: оргкомітет пояснив причину

Організатори зимових Олімпійських ігор у Мілані–Кортіні заявили, що усунули технічну проблему з олімпійськими медалями, які в перші дні змагань почали тріскатися, ламатися або роз’єднуватися після падіння на сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Відомо, що було ухвалено рішення відремонтувати всі нагороди, які спортсмени отримали впродовж перших трьох днів змагань. Під час перевірки, проведеної у понеділок, з’ясувалося, що причиною інцидентів став шнурок медалі, оснащений спеціальним механізмом розриву, використання якого є обов’язковим згідно з вимогами безпеки. Зазначений механізм призначений для автоматичного від’єднання у разі сильного натягу, щоб запобігти ризику задушення спортсмена.

Водночас саме він призвів до низки несправностей. Перший публічний випадок був зафіксований у суботу, коли американська чемпіонка з гірськолижного спорту Брізі Джонсон повідомила, що її золота медаль від’єдналася від стрічки під час святкування перемоги. Організаційний комітет повідомив, що проблему вже ідентифіковано, а необхідні технічні коригування впроваджено.

Спортсменам, чиї медалі були пошкоджені, рекомендували повернути нагороди через офіційні канали для оперативного ремонту та подальшого повернення. В оргкомітеті наголосили, що Ігри-2026 залишаються повністю відданими забезпеченню найвищих стандартів якості, адже олімпійські медалі символізують вершину багаторічного шляху кожного атлета.

Про подібні інциденти заявили й інші учасники змагань. Зокрема, шведська лижниця Ебба Андерссон розповіла, що її медаль упала у сніг і розламалася навпіл. Крім того, американська фігуристка Аліса Лю опублікувала в Instagram повідомлення про те, що зі стрічки її командної золотої медалі зійшло кріплення.

Під час щоденного брифінгу речник оргкомітету Лука Кассаса визнав, що наразі немає точної інформації щодо кількості пошкоджених або зламаних нагород. Водночас він підкреслив, що з міркувань перестороги всі медалі проходять повторну перевірку, аби момент перемоги для спортсменів був пов’язаний виключно з радістю.

