На Олимпиаде-2026 начали ломаться медали: оргкомитет объяснил причину

Организаторы зимних Олимпийских игр в Милане-Кортине заявили, что устранили техническую проблему с олимпийскими медалями, которые в первые дни соревнований начали трескаться, ломаться или разъединяться после падения на снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Известно, что было принято решение отремонтировать все награды, которые спортсмены получили в течение первых трех дней соревнований. Во время проверки, проведенной в понедельник, выяснилось, что причиной инцидентов стал шнурок медали, оснащенный специальным механизмом разрыва, использование которого является обязательным согласно требованиям безопасности. Указанный механизм предназначен для автоматического отсоединения в случае сильного натяжения, чтобы предотвратить риск удушения спортсмена.

В то же время именно он привел к ряду неисправностей. Первый публичный случай был зафиксирован в субботу, когда американская чемпионка по горнолыжному спорту Бризи Джонсон сообщила, что ее золотая медаль отсоединилась от ленты во время празднования победы. Организационный комитет сообщил, что проблема уже идентифицирована, а необходимые технические корректировки внедрены.

Спортсменам, чьи медали были повреждены, рекомендовали вернуть награды через официальные каналы для оперативного ремонта и последующего возвращения. В оргкомитете подчеркнули, что Игры-2026 остаются полностью преданными обеспечению высочайших стандартов качества, ведь олимпийские медали символизируют вершину многолетнего пути каждого атлета.

О подобных инцидентах заявили и другие участники соревнований. В частности, шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что ее медаль упала в снег и разломилась пополам. Кроме того, американская фигуристка Алиса Лю опубликовала в Instagram сообщение о том, что с ленты ее командной золотой медали сошло крепление.

Во время ежедневного брифинга представитель оргкомитета Лука Кассаса признал, что пока нет точной информации о количестве поврежденных или сломанных наград. В то же время он подчеркнул, что из соображений предосторожности все медали проходят повторную проверку, чтобы момент победы для спортсменов был связан исключительно с радостью.

