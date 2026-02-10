На Олимпиаде-2026 начали ломаться медали: оргкомитет объяснил причину

$43.030.02
Эксклюзив
15:55 • 1592 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 9192 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 14399 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 12331 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 17542 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16186 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26492 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 35077 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30761 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 28029 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 18129 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 19813 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 19834 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 45924 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 47843 просмотра
На Олимпиаде-2026 начали ломаться медали: оргкомитет объяснил причину

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Организаторы зимних Олимпийских игр в Милане–Кортине устранили техническую проблему с медалями, которые трескались, ломались или разъединялись. Причиной стал механизм разрыва шнурка, предназначенный для безопасности, который теперь скорректирован.

На Олимпиаде-2026 начали ломаться медали: оргкомитет объяснил причину

Организаторы зимних Олимпийских игр в Милане-Кортине заявили, что устранили техническую проблему с олимпийскими медалями, которые в первые дни соревнований начали трескаться, ломаться или разъединяться после падения на снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian. 

Известно, что было принято решение отремонтировать все награды, которые спортсмены получили в течение первых трех дней соревнований. Во время проверки, проведенной в понедельник, выяснилось, что причиной инцидентов стал шнурок медали, оснащенный специальным механизмом разрыва, использование которого является обязательным согласно требованиям безопасности. Указанный механизм предназначен для автоматического отсоединения в случае сильного натяжения, чтобы предотвратить риск удушения спортсмена. 

В то же время именно он привел к ряду неисправностей. Первый публичный случай был зафиксирован в субботу, когда американская чемпионка по горнолыжному спорту Бризи Джонсон сообщила, что ее золотая медаль отсоединилась от ленты во время празднования победы. Организационный комитет сообщил, что проблема уже идентифицирована, а необходимые технические корректировки внедрены. 

МОК разрешил итальянскому сноубордисту выступать в шлеме с российским флагом10.02.26, 15:54 • 2302 просмотра

Спортсменам, чьи медали были повреждены, рекомендовали вернуть награды через официальные каналы для оперативного ремонта и последующего возвращения. В оргкомитете подчеркнули, что Игры-2026 остаются полностью преданными обеспечению высочайших стандартов качества, ведь олимпийские медали символизируют вершину многолетнего пути каждого атлета. 

О подобных инцидентах заявили и другие участники соревнований. В частности, шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что ее медаль упала в снег и разломилась пополам. Кроме того, американская фигуристка Алиса Лю опубликовала в Instagram сообщение о том, что с ленты ее командной золотой медали сошло крепление. 

Во время ежедневного брифинга представитель оргкомитета Лука Кассаса признал, что пока нет точной информации о количестве поврежденных или сломанных наград. В то же время он подчеркнул, что из соображений предосторожности все медали проходят повторную проверку, чтобы момент победы для спортсменов был связан исключительно с радостью.

МОК ответил украинскому скелетонисту по поводу "шлема памяти" на Олимпиаде-2026: что разрешили, а что запретили10.02.26, 17:05 • 2050 просмотров

Станислав Кармазин

