На Одещині вночі знищили "шахед", напередодні ще два ворожі дрони-розвідники
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона знищила 17 безпілотників Shahed та 2 російські розвідувальні безпілотники Orlan-10 на півдні.
На півдні вночі знищили 17 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема один - на Одещині, при цьому минулої доби в регіоні знищили ще 2 російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10", повідомили в оперативному командуванні "Південь" у понеділок, пише УНН.
Вночі в операційні зоні Сил оборони півдня України ворог здійснив чергову дронову атаку. Протиповітряною обороною півдня України знищено 17 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Із них 16 - на Миколаївщині та 1 - на Одещині
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Також на Одещині, як вказано, протягом минулої доби було збито 2 розвідувальних дрони "Орлан-10".
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