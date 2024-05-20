В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

На юге ночью уничтожили 17 ударных беспилотников типа Shahed, в частности один - в Одесской области, при этом за прошедшие сутки в регионе уничтожили еще 2 российских разведывательных беспилотника "Орлан-10", сообщили в оперативном командовании "Юг" в понедельник, пишет УНН.

Ночью в операционной зоне Сил обороны юга Украины враг совершил очередную дроновую атаку. Противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 17 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Из них 16 - в Николаевской области и 1 - в Одесской области - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина

Также в Одесской области, как указано, за прошедшие сутки было сбито 2 разведывательных дрона "Орлан-10".

Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью