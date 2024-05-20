Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали
Китай ввел санкции против еще трех оборонных концернов США
В Воздушных силах ответили, готова ли Украина принять новые самолеты F-16
Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит
Изменения в правительстве: нардеп анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в ВР на этой неделе
Плетенчук о Роботино: потерь наших позиций не было
Советник по безопасности США призвал Нетаньяху увязать войну в Газе с "политической стратегией"
В минобороны рф заявили о ночной атаке на две области: что известно
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 беспилотников Shahed и 2 российских разведывательных беспилотника Orlan-10 на юге.
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Декларация депутата от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Геннадия Мазура изъята из публичного доступа из-за неопределенных "мер безопасности", примененных в отношении него.
Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали
Ночью враг атаковал Полтавскую область двумя группами БПЛА, но попаданий в гражданские объекты или объекты критической инфраструктуры не было, жертв и разрушений не зафиксировано.
Китай ввел санкции против еще трех оборонных концернов США
Китай ввел санкции против еще трех американских оборонных компаний - оборонного и космического подразделений Boeing, General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems - за поставки оружия в Тайвань.
В Воздушных силах ответили, готова ли Украина принять новые самолеты F-16
Украина готова принять новые самолеты F-16 для усиления своих воздушных возможностей, поскольку сейчас она использует советские самолеты, а некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских F-16.
Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит
Великобритания объявила о том, что направила новый пакет военной помощи Украине, включающий 1 миллион боеприпасов, 80 ракет противовоздушной обороны и 20 бронированных десантных машин.
Изменения в правительстве: нардеп анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в ВР на этой неделе
Верховная Рада может назначить Вячеслава Негоду новым министром регионального развития на этой неделе, в то время, как решения по другим министерствам, таким как инфраструктуры, будут приняты после встречи Президента с депутатами.
Плетенчук о Роботино: потерь наших позиций не было
Вопреки российским заявлениям, потерь украинских позиций в селе Роботино не было, хотя ситуация остается сложной, поскольку село обстреливают с обеих сторон, сообщил представитель Южного оборонного командования.
Советник по безопасности США призвал Нетаньяху увязать войну в Газе с "политической стратегией"
Салливан призвал Нетаньяху увязать военные операции Израиля в Газе с политической стратегией будущего этой территории.
В минобороны рф заявили о ночной атаке на две области: что известно
Министерство обороны россии заявило о ночной атаке на курскую и белгородскую области, утверждая, что системы ПВО якобы уничтожили и перехватили 7 беспилотников.