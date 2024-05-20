В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина

В Николаевской области в ночь на 20 мая уничтожили 16 беспилотников Shahed 131/136, женщина получила ожоги в результате пожара из-за падения обломков "шахеда", сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 20 мая силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 16 БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в соцсетях.

По его словам, утром, 20 мая, около 04:00 в Николаевском районе в результате сбивания вражеского БпЛА типа "Shahed-131/136" обломками повреждена крыша и потолок частного домовладения.

Также произошло возгорание, во время тушения которого женщина получила телесные повреждения в виде ожогов, ей оказана медицинская помощь амбулаторно - указал глава ОВА.

Вчера, 19 мая, в 07:38 и 17:42 под вражеским артиллерийским огнем была акватория Очаковской громады. Также вчера, 19 мая, в 21:33 враг направил дрон-камикадзе типа FPV по Куцурубской громаде. Пострадавших в обоих случаях нет, отметил Ким.

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