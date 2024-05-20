В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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shakhed-131Шахед 131
ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  2862 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  163086 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  157106 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  183650 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  160794 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120232 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124938 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135444 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125612 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118864 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  554807 просмотра

В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина

В ночь на 20 мая украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Shahed 131/136 в Николаевской области, а женщина получила ожоги в результате пожара из-за обломков.

Война •   •  13453 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина

Гибель президента Ирана: стало известно, кто может исполнять обязанности президента после смерти Раиси

Ожидается, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента после сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

Новости Мира •   •  13564 просмотра
Гибель президента Ирана: стало известно, кто может исполнять обязанности президента после смерти Раиси

На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения

8 человек получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов 18 населенных пунктов за минувшие сутки.

Война •   •  14418 просмотра
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения

Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью

Все 29 ударных беспилотников типа "Шахед", запущенных российскими войсками, были успешно уничтожены в небе над Украиной в ночь на 20 мая, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  15226 просмотра
Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью

Оккупанты вечером на утром атаковали Никопольщину

Враг атаковал Никопольский район, применив беспилотники-камикадзе и артиллерийский огонь, повредив два дома и хозяйственную постройку, но обошлось без жертв.

Война •   •  14593 просмотра
Оккупанты вечером на утром атаковали Никопольщину

Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 493 690 человек личного состава и 7590 танков.

Война •   •  24578 просмотра
Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли, когда их вертолет разбился, подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

политика •   •  28287 просмотра
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

Государственный департамент США планирует конфисковать российские активы в США и использовать их для компенсации Украине ущерба, нанесенного российским вторжением, работая с партнерами по G7.

Война •   •  27130 просмотра
Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

Оккупанты 378 раз обстреляли Запорожье, есть раненый

За сутки российские оккупанты 378 раз обстреляли Запорожскую область, ранив одного человека и повредив жилые дома в 8 населенных пунктах.

Общество •   •  24931 просмотра
Оккупанты 378 раз обстреляли Запорожье, есть раненый

Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны

Военнообязанные в Украине могут получить повестки на рабочем месте от работодателя в соответствии с законом о мобилизации и уведомления Министерства обороны.

Война •   •  28757 просмотра
Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны