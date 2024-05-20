На Миколаївщині вночі знищили 16 "шахедів", через уламки постраждала жінка
Київ • УНН
У ніч на 20 травня українські сили протиповітряної оборони знищили 16 безпілотників Shahed 131/136 у Миколаївській області, а жінка отримала опіки внаслідок пожежі через уламки.
У Миколаївській області у ніч на 20 травня знищили 16 безпілотників Shahed 131/136, жінка отримала опіки внаслідок пожежі через падіння уламків "шахеда", повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
У ніч на 20 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 16 БпЛА типу "Shahed 131/136"
З його слів, зранку, 20 травня, близько 04:00 у Миколаївському районі внаслідок збиття ворожого БпЛА типу "Shahed-131/136" уламками пошкоджено дах та стелю приватного домоволодіння.
Також сталося займання, під час гасіння якого жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків, їй надано медичну допомогу амбулаторно
Учора, 19 травня, о 07:38 та 17:42 під ворожим артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Також учора, 19 травня, о 21:33 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих в обох випадках немає, зазначив Кім.
Усі 29 ворожих "шахедів" знищено у небі над Україною вночі20.05.24, 08:08 • 33798 переглядiв