На Одещині розшукують дев’ятимісячну дівчинку Маргариту Гасан - поліція

Поліція Одеської області розшукує дев’ятимісячну Маргариту Гасан, яка зникла після того, як мати передала її своїй 35-річній подрузі. Про це пише УНН із посиланням на допис поліції у соцмережах.

Відділенням поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 встановлюється місцезнаходження девʼятимісячної Маргарити Гасан, яку попередньо мати передала 35-річній подрузі, і ті зникли - йдеться у дописі.

За даними правоохоронців, мати з дитиною мешкали в центрі соціально-психологічної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Також у поліції надали прикмети: у дівчинки сині очі, коротке кучеряве волосся, зріст близько 86 см і вага близько 12 кг. Востаннє вона була в одязі у синьо-білу смужку та білі шкарпетки, перебувала у бежевому дитячому візочку. Жінка, з якою може бути дитина, має зріст близько 165–170 см, середню статуру, темне волосся та карі очі.

Правоохоронці закликали всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, повідомити за телефоном (04877) 9-42-52 або зателефонувати на спецлінію "102".

