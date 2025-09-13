$41.310.10
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 11878 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 11655 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 20619 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 28186 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 29970 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 27809 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22973 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32232 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20240 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
На Одещині розшукують дев’ятимісячну дівчинку Маргариту Гасан - поліція

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Поліція Одеської області шукає дев'ятимісячну Маргариту Гасан, що зникла після того, як мати передала її 35-річній подрузі. Мати з дитиною мешкали в центрі соціально-психологічної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

На Одещині розшукують дев’ятимісячну дівчинку Маргариту Гасан - поліція

Поліція Одеської області розшукує дев’ятимісячну Маргариту Гасан, яка зникла після того, як мати передала її своїй 35-річній подрузі. Про це пише УНН із посиланням на допис поліції у соцмережах.

Відділенням поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 встановлюється місцезнаходження девʼятимісячної Маргарити Гасан, яку попередньо мати передала 35-річній подрузі, і ті зникли

- йдеться у дописі.

За даними правоохоронців, мати з дитиною мешкали в центрі соціально-психологічної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Також у поліції надали прикмети: у дівчинки сині очі, коротке кучеряве волосся, зріст близько 86 см і вага близько 12 кг. Востаннє вона була в одязі у синьо-білу смужку та білі шкарпетки, перебувала у бежевому дитячому візочку. Жінка, з якою може бути дитина, має зріст близько 165–170 см, середню статуру, темне волосся та карі очі.

Правоохоронці закликали всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, повідомити за телефоном (04877) 9-42-52 або зателефонувати на спецлінію "102".

Патрульний з Одещини втік за кордон: у поліції відреагували09.08.25, 20:48 • 10282 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Одеська область