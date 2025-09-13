В Одесской области разыскивают девятимесячную девочку Маргариту Гасан - полиция

Полиция Одесской области разыскивает девятимесячную Маргариту Гасан, которая исчезла после того, как мать передала ее своей 35-летней подруге. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции в соцсетях.

Отделением полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 устанавливается местонахождение девятимесячной Маргариты Гасан, которую предварительно мать передала 35-летней подруге, и те исчезли - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мать с ребенком проживали в центре социально-психологической помощи для внутренне перемещенных лиц.

Также в полиции предоставили приметы: у девочки синие глаза, короткие кудрявые волосы, рост около 86 см и вес около 12 кг. В последний раз она была в одежде в сине-белую полоску и белых носках, находилась в бежевой детской коляске. Женщина, с которой может быть ребенок, имеет рост около 165–170 см, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.

Правоохранители призвали всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить по телефону (04877) 9-42-52 или позвонить на спецлинию "102".

