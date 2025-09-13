$41.310.10
19:25 • 4590 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 11628 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 11495 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 20391 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 27918 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 29897 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 27726 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 22950 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32202 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20221 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
В Одесской области разыскивают девятимесячную девочку Маргариту Гасан - полиция

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Полиция Одесской области ищет девятимесячную Маргариту Гасан, пропавшую после того, как мать передала ее 35-летней подруге. Мать с ребенком проживали в центре социально-психологической помощи для внутренне перемещенных лиц.

В Одесской области разыскивают девятимесячную девочку Маргариту Гасан - полиция

Полиция Одесской области разыскивает девятимесячную Маргариту Гасан, которая исчезла после того, как мать передала ее своей 35-летней подруге. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции в соцсетях.

Отделением полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 устанавливается местонахождение девятимесячной Маргариты Гасан, которую предварительно мать передала 35-летней подруге, и те исчезли

- говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мать с ребенком проживали в центре социально-психологической помощи для внутренне перемещенных лиц.

Также в полиции предоставили приметы: у девочки синие глаза, короткие кудрявые волосы, рост около 86 см и вес около 12 кг. В последний раз она была в одежде в сине-белую полоску и белых носках, находилась в бежевой детской коляске. Женщина, с которой может быть ребенок, имеет рост около 165–170 см, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.

Правоохранители призвали всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить по телефону (04877) 9-42-52 или позвонить на спецлинию "102".

Вероника Марченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Одесская область