На НМТ-2026 почали реєструватися вже за 55 секунд після старту - більшість через "Дію", 17% за кордоном
Київ • УНН
34 842 абітурієнти вже мають активні кабінети учасників НМТ, з них 23 451 створено через "Дію". 5 867 вступників обрали локацію за кордоном для складання НМТ.
За день з початку реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) персональний кабінет створили 34 842 абітурієнти, при чому дві третини - через "Дію", а майже 17% - за кордоном, а перший вступник створив його за 55 секунд після старту реєстрації, повідомив голова освітнього комітету парламенту нардеп Сергій Бабак, пише УНН.
Деталі
"Перший вступник створив персональний кабінет учасника НМТ вже через 55 секунд після старту реєстрації", - написав Бабак у соцмережах.
З його слів, сьогодні на 8 ранку є гарні показники:
- 34 842 абітурієнти вже мають активні кабінети учасників НМТ;
- з них 23 451 створено через "Дію".
"Як бачимо, з кожним роком вступники все більше обирають реєстрацію саме через застосунок "Дія". Це показовий сигнал, що освіта й технології сьогодні рухаються паралельно. Система поступово стає простішою, швидшою і зрозумілішою для молоді. Це саме той напрям, у якому має розвиватися сучасна освітня інфраструктура", - зазначив нардеп.
Також, з його слів, активно триває реєстрація поза межами України:
- 5 867 вступників уже обрали локацію за кордоном для складання НМТ.
Доповнення
5 березня стартувала реєстрація на НМТ-2026. Зареєструватися на основну сесію НМТ можна до 2 квітня включно. За потреби до 7 квітня можна внести зміни в персональному кабінеті. 11-16 травня триватиме реєстрація на додаткову сесію НМТ.
