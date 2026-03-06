На НМТ-2026 почали реєструватися вже за 55 секунд після старту - більшість через "Дію", 17% за кордоном

$43.810.09
50.900.07
ukenru
5 березня, 23:07 • 13338 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 26109 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 30087 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 64658 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 111177 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 53821 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 46493 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 74605 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27651 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51580 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4.2м/с
77%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США5 березня, 22:16 • 9584 перегляди
Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині5 березня, 22:58 • 11041 перегляди
Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї5 березня, 23:33 • 9038 перегляди
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді6 березня, 01:00 • 10356 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл04:50 • 6822 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 30798 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 61386 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 74605 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 82757 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 82201 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Нарендра Моді
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 5902 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 13520 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 16238 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 37572 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 44197 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)

На НМТ-2026 почали реєструватися вже за 55 секунд після старту - більшість через "Дію", 17% за кордоном

Київ • УНН

 • 442 перегляди

34 842 абітурієнти вже мають активні кабінети учасників НМТ, з них 23 451 створено через "Дію". 5 867 вступників обрали локацію за кордоном для складання НМТ.

На НМТ-2026 почали реєструватися вже за 55 секунд після старту - більшість через "Дію", 17% за кордоном

За день з початку реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) персональний кабінет створили 34 842 абітурієнти, при чому дві третини - через "Дію", а майже 17% - за кордоном, а перший вступник створив його за 55 секунд після старту реєстрації, повідомив голова освітнього комітету парламенту нардеп Сергій Бабак, пише УНН.

Деталі

"Перший вступник створив персональний кабінет учасника НМТ вже через 55 секунд після старту реєстрації", - написав Бабак у соцмережах.

З його слів, сьогодні на 8 ранку є гарні показники:

  • 34 842 абітурієнти вже мають активні кабінети учасників НМТ;
    • з них 23 451 створено через "Дію".

      "Як бачимо, з кожним роком вступники все більше обирають реєстрацію саме через застосунок "Дія". Це показовий сигнал, що освіта й технології сьогодні рухаються паралельно. Система поступово стає простішою, швидшою і зрозумілішою для молоді. Це саме той напрям, у якому має розвиватися сучасна освітня інфраструктура", - зазначив нардеп.

      Також, з його слів, активно триває реєстрація поза межами України:

      • 5 867 вступників уже обрали локацію за кордоном для складання НМТ.

        Доповнення 

        5 березня стартувала реєстрація на НМТ-2026. Зареєструватися на основну сесію НМТ можна до 2 квітня включно. За потреби до 7 квітня можна внести зміни в персональному кабінеті. 11-16 травня триватиме реєстрація на додаткову сесію НМТ.

        НМТ-2026: МОН визначило дати основної та додаткової сесій27.02.26, 19:06 • 3320 переглядiв

        Юлія Шрамко

        СуспільствоОсвіта
        Техніка
        Тренд
        Дія (сервіс)