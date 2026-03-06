На НМТ-2026 начали регистрироваться уже через 55 секунд после старта - большинство через "Дія", 17% за границей
34 842 абитуриента уже имеют активные кабинеты участников НМТ, из них 23 451 создан через "Дія". 5 867 поступающих выбрали локацию за границей для сдачи НМТ.
За день с начала регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) персональный кабинет создали 34 842 абитуриента, при этом две трети - через "Дія", а почти 17% - за границей, а первый поступающий создал его за 55 секунд после старта регистрации, сообщил глава образовательного комитета парламента нардеп Сергей Бабак, пишет УНН.
Детали
"Первый поступающий создал персональный кабинет участника НМТ уже через 55 секунд после старта регистрации", - написал Бабак в соцсетях.
По его словам, сегодня на 8 утра есть хорошие показатели:
- 34 842 абитуриента уже имеют активные кабинеты участников НМТ;
- из них 23 451 создан через "Дія".
"Как видим, с каждым годом поступающие все больше выбирают регистрацию именно через приложение "Дія". Это показательный сигнал, что образование и технологии сегодня движутся параллельно. Система постепенно становится проще, быстрее и понятнее для молодежи. Это именно то направление, в котором должна развиваться современная образовательная инфраструктура", - отметил нардеп.
Также, по его словам, активно продолжается регистрация за пределами Украины:
- 5 867 поступающих уже выбрали локацию за границей для сдачи НМТ.
Дополнение
5 марта стартовала регистрация на НМТ-2026. Зарегистрироваться на основную сессию НМТ можно до 2 апреля включительно. При необходимости до 7 апреля можно внести изменения в персональном кабинете. 11-16 мая продлится регистрация на дополнительную сессию НМТ.
