5 марта, 23:07 • 13348 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 26128 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 30103 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 64682 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 111209 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 53830 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 46496 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 74612 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27653 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51583 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
На НМТ-2026 начали регистрироваться уже через 55 секунд после старта - большинство через "Дія", 17% за границей

Киев • УНН

 • 460 просмотра

34 842 абитуриента уже имеют активные кабинеты участников НМТ, из них 23 451 создан через "Дія". 5 867 поступающих выбрали локацию за границей для сдачи НМТ.

На НМТ-2026 начали регистрироваться уже через 55 секунд после старта - большинство через "Дія", 17% за границей

За день с начала регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) персональный кабинет создали 34 842 абитуриента, при этом две трети - через "Дія", а почти 17% - за границей, а первый поступающий создал его за 55 секунд после старта регистрации, сообщил глава образовательного комитета парламента нардеп Сергей Бабак, пишет УНН.

Детали

"Первый поступающий создал персональный кабинет участника НМТ уже через 55 секунд после старта регистрации", - написал Бабак в соцсетях.

По его словам, сегодня на 8 утра есть хорошие показатели:

  • 34 842 абитуриента уже имеют активные кабинеты участников НМТ;
    • из них 23 451 создан через "Дія".

      "Как видим, с каждым годом поступающие все больше выбирают регистрацию именно через приложение "Дія". Это показательный сигнал, что образование и технологии сегодня движутся параллельно. Система постепенно становится проще, быстрее и понятнее для молодежи. Это именно то направление, в котором должна развиваться современная образовательная инфраструктура", - отметил нардеп.

      Также, по его словам, активно продолжается регистрация за пределами Украины:

      • 5 867 поступающих уже выбрали локацию за границей для сдачи НМТ.

        Дополнение 

        5 марта стартовала регистрация на НМТ-2026. Зарегистрироваться на основную сессию НМТ можно до 2 апреля включительно. При необходимости до 7 апреля можно внести изменения в персональном кабинете. 11-16 мая продлится регистрация на дополнительную сессию НМТ.

        НМТ-2026: МОН определило даты основной и дополнительной сессий27.02.26, 19:06 • 3320 просмотров

        Юлия Шрамко

        ОбществоОбразование
