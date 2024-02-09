На Миколаївщині вночі знищили "шахед", внаслідок ворожих атак поранена лікарка "швидкої"
Київ • УНН
У Миколаївській області лікар швидкої допомоги був поранений внаслідок атак ворожих БПЛА та ударних безпілотників FPV.
Внаслідок ударів ворожих БпЛА "Ланцет" та ударними FPV-дронами по Миколаївщині поранення отримала лікарка швидкої допомоги. Також вночі ворог вдарив по фермерському господарству, виникла пожежа. Про це повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 8 лютого, о 09:15, 09:40, 09:45 ворог завдав ударів попередньо БпЛА "Ланцет" та ударними FPV-дронами по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Поранення отримала лікарка "швидкої". Наразі стан постраждалої стабільний, надається вся необхідна допомога.
Також учора, 8 лютого, о 22:15 та 22:56 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Уночі, 9 лютого, ворог атакував ударними БпЛА с. Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобіля, автобус та складські приміщення. Станом на 06:15 пожежа була ліквідована. Постраждалих немає.
Уночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed-136/131", вказав Кім.