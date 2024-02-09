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На Миколаївщині вночі знищили "шахед", внаслідок ворожих атак поранена лікарка "швидкої"

На Миколаївщині вночі знищили "шахед", внаслідок ворожих атак поранена лікарка "швидкої"

Київ • УНН

 • 27735 перегляди

У Миколаївській області лікар швидкої допомоги був поранений внаслідок атак ворожих БПЛА та ударних безпілотників FPV.

Внаслідок ударів ворожих БпЛА "Ланцет" та ударними FPV-дронами по Миколаївщині поранення отримала лікарка швидкої допомоги.  Також вночі ворог вдарив  по  фермерському господарству, виникла пожежа. Про це повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 8 лютого, о 09:15, 09:40, 09:45 ворог завдав ударів попередньо БпЛА "Ланцет" та ударними FPV-дронами по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Поранення отримала лікарка "швидкої". Наразі стан постраждалої стабільний, надається вся необхідна допомога.

- повідомив Кім у соцмережах.

Також учора, 8 лютого, о 22:15 та 22:56 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Уночі, 9 лютого, ворог атакував ударними БпЛА с. Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобіля, автобус та складські приміщення. Станом на 06:15 пожежа була ліквідована. Постраждалих немає. 

Уночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed-136/131", вказав Кім. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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