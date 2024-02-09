На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"

В результате ударов вражеских БпЛА "Ланцет" и ударными FPV-дронами по Николаевской области ранения получила врач скорой помощи. Также ночью враг ударил по фермерскому хозяйству, возник пожар. Об этом сообщил в пятницу председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 8 февраля, в 09:15, 09:40, 09:45 враг нанес удары предварительно БпЛА "Ланцет" и ударными FPV-дронами по с. Дмитровка Куцурубской громады. В результате одного из ударов поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. Ранения получила врач "скорой". Сейчас состояние пострадавшей стабильное, оказывается вся необходимая помощь. - сообщил Ким в соцсетях.

Также вчера, 8 февраля, в 22:15 и 22:56 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Ночью, 9 февраля, враг атаковал ударными БпЛА с. Александровка Гороховской громады. В результате удара на фермерском хозяйстве возник пожар и повреждены три грузовых автомобиля, автобус и складские помещения. По состоянию на 06:15 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed-136/131", указал Ким.