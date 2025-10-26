На межі виживання: російський "АвтоВАЗ" платить робітникам за прибирання цехів

$41.900.00
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
10:52 • 15765 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
10:49 • 15013 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
10:21 • 15147 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
10:00 • 25697 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
09:07 • 12664 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
08:50 • 12746 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
26 жовтня, 07:48 • 15478 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
26 жовтня, 07:14 • 14708 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та поранених
25 жовтня, 19:33 • 36502 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
Нічна атака на Київ: троє загиблих, десятки постраждалих
Мінус 900 солдатів та 214 БпЛА: Генштаб озвучив втрати ворога за добу
росія використовує візит дмитрієва для поширення кремлівських наративів в інфопросторі США - ISW
Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
10:00 • 25697 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 88603 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 92704 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Лувр
Париж
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
Техніка
Ракетна система С-400
Соціальна мережа
С-300
Опалення

На межі виживання: російський "АвтоВАЗ" платить робітникам за прибирання цехів

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Компанія пропонує досвідченим робітникам "підробіток": за 32 години - близько 16 тисяч рублів, за 40 - до 32 тисяч. При цьому лише "обрані" отримують гроші.

На межі виживання: російський "АвтоВАЗ" платить робітникам за прибирання цехів

російський "АвтоВАЗ" переводить своїх працівників на підсобні роботи. Ця ситуація виникла на тлі масових скорочень через зменшення зарплат, пише УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Керівництво "АвтоВАЗу" запровадило практику переведення виробничих працівників на підсобні роботи - прибирання цехів, підвалів і ремонт конвеєрів. Ці "госпроботи по п’ятницях" з’явилися після хвилі звільнень, що почалася в жовтні на тлі скорочення зарплат і переходу автогіганта на чотириденний робочий тиждень

- повідомили в СЗР.

Компанія пропонує досвідченим робітникам "підробіток": за 32 години - близько 16 тисяч рублів, за 40 - до 32 тисяч. При цьому лише "обрані" отримують гроші. Решта чекає своєї черги.

Ті, хто потрапив на підсобні роботи, скаржаться на небезпечні умови: старі, непровітрювані приміщення, зламані конвеєри, витік охолоджувальної рідини, яку необхідно збирати вручну.

З 29 вересня "АвтоВАЗ", де працює близько 40 тисяч людей, офіційно перейшов на чотириденку, пояснюючи це спробою "зберегти колектив". Але наслідком стало масове звільнення робітників - після скасування бонусів і переплат їхні доходи впали з 100-120 до 45-50 тисяч рублів - повідомили у розвідці.

За дев’ять місяців 2025 року продажі Lada в росії впали на 24,9 %, до 237,7 тис. машин. Частка бренду на ринку скоротилася до 26,5 %.

Доповнення

Попит на житло в новобудовах росії за дев’ять місяців 2025 року знизився в 25 із 28 великих міст. Найглибше падіння зафіксоване в красноярську (-37,1 %), волгограді (-32,8 %), краснодарському краї (-32,2 %) та санкт-петербурзі (-29,9 %). У тимчасово окупованому Севастополі продажі впали більш ніж удвічі.

Павло Зінченко

