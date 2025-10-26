На межі виживання: російський "АвтоВАЗ" платить робітникам за прибирання цехів
Київ • УНН
Компанія пропонує досвідченим робітникам "підробіток": за 32 години - близько 16 тисяч рублів, за 40 - до 32 тисяч. При цьому лише "обрані" отримують гроші.
російський "АвтоВАЗ" переводить своїх працівників на підсобні роботи. Ця ситуація виникла на тлі масових скорочень через зменшення зарплат, пише УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
Керівництво "АвтоВАЗу" запровадило практику переведення виробничих працівників на підсобні роботи - прибирання цехів, підвалів і ремонт конвеєрів. Ці "госпроботи по п’ятницях" з’явилися після хвилі звільнень, що почалася в жовтні на тлі скорочення зарплат і переходу автогіганта на чотириденний робочий тиждень
Компанія пропонує досвідченим робітникам "підробіток": за 32 години - близько 16 тисяч рублів, за 40 - до 32 тисяч. При цьому лише "обрані" отримують гроші. Решта чекає своєї черги.
Ті, хто потрапив на підсобні роботи, скаржаться на небезпечні умови: старі, непровітрювані приміщення, зламані конвеєри, витік охолоджувальної рідини, яку необхідно збирати вручну.
З 29 вересня "АвтоВАЗ", де працює близько 40 тисяч людей, офіційно перейшов на чотириденку, пояснюючи це спробою "зберегти колектив". Але наслідком стало масове звільнення робітників - після скасування бонусів і переплат їхні доходи впали з 100-120 до 45-50 тисяч рублів - повідомили у розвідці.
За дев’ять місяців 2025 року продажі Lada в росії впали на 24,9 %, до 237,7 тис. машин. Частка бренду на ринку скоротилася до 26,5 %.
Доповнення
Попит на житло в новобудовах росії за дев’ять місяців 2025 року знизився в 25 із 28 великих міст. Найглибше падіння зафіксоване в красноярську (-37,1 %), волгограді (-32,8 %), краснодарському краї (-32,2 %) та санкт-петербурзі (-29,9 %). У тимчасово окупованому Севастополі продажі впали більш ніж удвічі.