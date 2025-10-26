российский "АвтоВАЗ" переводит своих работников на подсобные работы. Эта ситуация возникла на фоне массовых сокращений из-за уменьшения зарплат, пишет УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Руководство "АвтоВАЗа" ввело практику перевода производственных работников на подсобные работы - уборку цехов, подвалов и ремонт конвейеров. Эти "хозработы по пятницам" появились после волны увольнений, начавшейся в октябре на фоне сокращения зарплат и перехода автогиганта на четырехдневную рабочую неделю - сообщили в СВР.

Компания предлагает опытным рабочим "подработку": за 32 часа - около 16 тысяч рублей, за 40 - до 32 тысяч. При этом только "избранные" получают деньги. Остальные ждут своей очереди.

Те, кто попал на подсобные работы, жалуются на опасные условия: старые, непроветриваемые помещения, сломанные конвейеры, утечка охлаждающей жидкости, которую необходимо собирать вручную.

С 29 сентября "АвтоВАЗ", где работает около 40 тысяч человек, официально перешел на четырехдневку, объясняя это попыткой "сохранить коллектив". Но следствием стало массовое увольнение рабочих - после отмены бонусов и переплат их доходы упали со 100-120 до 45-50 тысяч рублей - сообщили в разведке.

За девять месяцев 2025 года продажи Lada в россии упали на 24,9 %, до 237,7 тыс. машин. Доля бренда на рынке сократилась до 26,5 %.

Дополнение

Спрос на жилье в новостройках россии за девять месяцев 2025 года снизился в 25 из 28 крупных городов. Наиболее глубокое падение зафиксировано в красноярске (-37,1 %), волгограде (-32,8 %), краснодарском крае (-32,2 %) и санкт-петербурге (-29,9 %). Во временно оккупированном Севастополе продажи упали более чем вдвое.