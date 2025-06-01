На Львівщині жінка намагалася ввезти з Польщі ліки на понад мільйон гривень

На пункті пропуску "Краківець" прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону запобігли спробі незаконного ввезення великої партії лікарських засобів з Польщі.

Про це повідомила Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook, пише УНН.

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На Львівщині прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін, за інформацією оперативних співробітників загону, запобігли спробі незаконного переміщення великої партії лікарських засобів через державний кордон - йдеться в дописі.

За інформацією, під час огляду автомобіля Mercedes, що слідував з Польщі, у багажному відділенні було виявлено кілька коробок, в яких знаходилось 713 упаковок незадекларованих медичних препаратів.

Автомобілем керувала 31-річна мешканка Тернопільської області. За словами жінки, ліки вона нібито перевозила як передачу до Львова.

За попередньою оцінкою, вартість вилученого вантажу перевищує один мільйон гривень.

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