Во Львовской области женщина пыталась ввезти из Польши лекарства на сумму более миллиона гривен

На пункте пропуска "Краковец" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии лекарственных средств из Польши.

Об этом сообщила Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook, пишет УНН.

Детали

Во Львовской области пограничники 7 пограничный Карпатский отряд, по информации оперативных сотрудников отряда, пресекли попытку незаконного перемещения крупной партии лекарственных средств через государственную границу - говорится в заметке.

По информации, во время осмотра автомобиля Mercedes, следовавшего из Польши, в багажном отделении было обнаружено несколько коробок, в которых находилось 713 упаковок незадекларированных медицинских препаратов.

Автомобилем управляла 31-летняя жительница Тернопольской области. По словам женщины, лекарства она якобы перевозила как передачу во Львов.

По предварительной оценке, стоимость изъятого груза превышает один миллион гривен.

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