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Во Львовской области женщина пыталась ввезти из Польши лекарства на сумму более миллиона гривен

Киев • УНН

 • 224 просмотра

На пункте пропуска "Краковец" задержали 31-летнюю женщину, которая пыталась ввезти из Польши 713 упаковок лекарств. Стоимость контрабанды оценивается в более чем миллион гривен.

Во Львовской области женщина пыталась ввезти из Польши лекарства на сумму более миллиона гривен

На пункте пропуска "Краковец" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии лекарственных средств из Польши.

Об этом сообщила Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook, пишет УНН.

Детали  

Во Львовской области пограничники 7 пограничный Карпатский отряд, по информации оперативных сотрудников отряда, пресекли попытку незаконного перемещения крупной партии лекарственных средств через государственную границу

- говорится в заметке.

По информации, во время осмотра автомобиля Mercedes, следовавшего из Польши, в багажном отделении было обнаружено несколько коробок, в которых находилось 713 упаковок незадекларированных медицинских препаратов.

Автомобилем управляла 31-летняя жительница Тернопольской области. По словам женщины, лекарства она якобы перевозила как передачу во Львов.

По предварительной оценке, стоимость изъятого груза превышает один миллион гривен. 

2 миллиона пересечений границы в еОчереди: Польша – самое популярное направление29.05.25, 12:09 • 2372 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
Львовская область
Тернопольская область
Государственная пограничная служба Украины
Львов
Польша
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