Во Львовской области женщина пыталась ввезти из Польши лекарства на сумму более миллиона гривен
Киев • УНН
На пункте пропуска "Краковец" задержали 31-летнюю женщину, которая пыталась ввезти из Польши 713 упаковок лекарств. Стоимость контрабанды оценивается в более чем миллион гривен.
На пункте пропуска "Краковец" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии лекарственных средств из Польши.
Об этом сообщила Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook, пишет УНН.
Детали
Во Львовской области пограничники 7 пограничный Карпатский отряд, по информации оперативных сотрудников отряда, пресекли попытку незаконного перемещения крупной партии лекарственных средств через государственную границу
По информации, во время осмотра автомобиля Mercedes, следовавшего из Польши, в багажном отделении было обнаружено несколько коробок, в которых находилось 713 упаковок незадекларированных медицинских препаратов.
Автомобилем управляла 31-летняя жительница Тернопольской области. По словам женщины, лекарства она якобы перевозила как передачу во Львов.
По предварительной оценке, стоимость изъятого груза превышает один миллион гривен.
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