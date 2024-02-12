На Львівщині запровадять пілотний проєкт реформи соціальної складової у роботі ТЦК та СП

Львівщина стане першим регіоном України, де запровадять міжміністерський проєкт реформи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє Львівська ОВА, пише УНН.

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Таке рішення ухвалили під час форуму, присвяченого наданню психосоціальних послуг, який відбувся 9 лютого у Львові.

У Львові та області працівники ТЦК будуть використовувати бодікамери

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький, заявив, що завдяки такій реформі ТЦК та СП почнуть виконувати також соціальну функцію та не будуть асоціюватись виключно з мобілізацією.

Зокрема, така ініціатива сприятиме підвищенню кваліфікації фахівців у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Незабаром буде визначено перші три громади, які впровадять цю модель роботи.

Наступного тижня визначимо перші три громади, які впровадять цю модель роботи. Хочемо зробити на рівні області таку ж мережу, як з центрами надання адміністративних послуг. І, окрім мобілізації, в територіальних центрах комплектації запровадимо функцію соціальної підтримки, яка буде в повній мірі працювати для сімей військових і ветеранів – поділився Максим Козицький.

Доповнення

У ОВА підкреслили, що з 2023 року суттєво зріс запит щодо питань соціального спрямування у діяльності ТЦК та СП.

Омбудсмен проти надання додаткових повноважень ТЦК

Зазначається, що Спеціалісти Координаційних центрів підтримки цивільного населення, які Львівська ОВА розгорнула у всіх районах області для надання гуманітарної, юридичної, психологічної та іншої допомоги, почали виїжджати у громади області з роз’яснювальними зустрічами.

До таких зустрічей залучають спеціалістів усіх служб, до яких найчастіше мають запитання наші воїни, ветерани та їхні сім’ї. Людям одразу на місці допомагають вирішити проблеми. А якщо ситуація складніша – чітко пояснюють, куди вони мають звернутися.

Робота цих офісів дуже актуальна, але ми перебрали на себе те, що мають робити інші служби. Наприклад, ті ж територіальні центри комплектування та соціальної підтримки". – Наголосив очільник Львівщини. – наголосив очільник Львівської ОВА.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України надав право територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки на цілодобову роботу (ТЦК та СП).