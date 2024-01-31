У Львові та області працівники ТЦК будуть використовувати бодікамери
Київ • УНН
Співробітники ТСК та СП у Львові та області відтепер використовуватимуть нагрудні відеокамери, щоб допомогти розібратися у конфліктних ситуаціях, які можуть виникнути під час військового патрулювання та мобілізаційних заходів.
Працівники ТЦК та СП у Львові та області будуть використовувати бодікамери. Відеофіксація допоможе краще розібратися у разі конфліктної ситуації. Про це Fecebook повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП пише УНН.
Тепер військовослужбовці Збройних Сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу, щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери,
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Зазначається, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.
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