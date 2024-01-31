Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30 январь 2024, 11:31  •  133846 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30 январь 2024, 10:19  •  131514 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  131453 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  128424 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  149078 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  161012 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Сотрудники ВСК и СП во Львове и области отныне будут использовать нагрудные видеокамеры, чтобы помочь разобраться в конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть во время военного патрулирования и мобилизационных мероприятий.

Общество •   •  8685 просмотра
Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень

Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая, провел свои первые публичные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время видеозвонка, в котором они пообещали усилить военное сотрудничество.

Новости Мира •   •  7285 просмотра
Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень

Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности

Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.

Новости Мира •   •  7550 просмотра
Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности

За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину, всего было выпущено 563 снарядов - Лысогор

Председатель Луганской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска 190 раз обстреляли населенные пункты Луганской области, использовав всего 563 снаряда, в то время как украинские силы обороны продолжают удерживать свои позиции.

Война •   •  11447 просмотра
За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину, всего было выпущено 563 снарядов - Лысогор

На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 450 оккупантов и почти 300 вражеских БпЛА

Украинские военные на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили 453 оккупантов, 68 единиц военной техники и 226 БПЛА различных типов.

Война •   •  10420 просмотра
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 450 оккупантов и почти 300 вражеских БпЛА

Украина получила 12 тысяч доз вакцины против гриппа для прививок пациентов из групп риска

Доставка вакцины в регионы уже началась и продлится до 09 февраля, после медучреждения, которые заказывали вакцину, будут информировать о ее наличии пациентов из групп риска.

Здоровье •   •  7451 просмотра
Украина получила 12 тысяч доз вакцины против гриппа для прививок пациентов из групп риска

В течение января обследовано более 21 тыс. га в рамках мероприятий по разминированию земель

В январе 2024 года более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Украине было обследовано на наличие мин, поскольку усилия по разминированию продолжались в соответствии с обновленным планом действий.

Общество •   •  13203 просмотра
В течение января обследовано более 21 тыс. га в рамках мероприятий по разминированию земель

россия хочет набрать 20 тысяч наемников в "Африканский корпус" для расширения влияния на континенте - СМИ

кремль, желая расширить свои позиции в Африке, планирует создание 20-тысячной армии наемников. Бывший специальный посол США в Сахеле Джей Питер Фам предостерегает рф перед последствиями ее перехода к "официальной военной роли" в Африке.

Новости Мира •   •  9109 просмотра
россия хочет набрать 20 тысяч наемников в "Африканский корпус" для расширения влияния на континенте - СМИ

Бронемашины, снаряды и ракеты для ПВО: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Германия обновила список военной помощи, переданной Украине, включив в него бронетранспортеры, танки для разминирования и пограничные машины. Кроме того, Киев получил сухпайки, артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО.

Война •   •  13387 просмотра
Бронемашины, снаряды и ракеты для ПВО: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Украина окончательно отказалась от советского типа населенных пунктов "поселок городского типа"

Украина отменила советский тип населенного пункта "поселок городского типа" и переквалифицировала 881 такой населенный пункт в поселки, согласно новому закону, регулирующему административное устройство.

Общество •   •  9593 просмотра
Украина окончательно отказалась от советского типа населенных пунктов "поселок городского типа"