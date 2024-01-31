Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Работники ТЦК и СП во Львове и области будут использовать бодикамеры. Видеофиксация поможет лучше разобраться в случае конфликтной ситуации. Об этом Fecebook сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП пишет УНН.

Теперь военнослужащие Вооруженных Сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба, по мобилизации населения Львовской области во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан, будут использовать бодикамеры, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время патрулирования видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.

Напомним

В ноябре прошлого во Львове возник скандал, когда работники ТЦК затолкали мужчину в авто, из-за чего в "военкомате" назначили проверку.

На Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику: в ТЦК и ОВА отреагировали