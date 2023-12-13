На Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику: в ТЦК и ОВА отреагировали

Вчера, 12 декабря, в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК. По данным Львовского областного терцентра, это было гражданское лицо в военной форме, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Львовском областном ТЦК и СП, 12 декабря в соцсетях было распространено видео, на котором мужчина в военной пренебрежительно общается со священником и обвиняет его в неявке в военкомат.

"Во время осуществления планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю", - сообщили в ТЦК.

В ТЦК отметили, что действия военнослужащих были правомерными, повестка была выписана заранее. Священник, который является военнообязанным вызывался в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Дополнение

В свою очередь, председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что мужчина в военной форме, который на видео конфликтовал со священником в Стрыйском районе, - отец братьев Вышиванных, погибших в нынешней российско-украинской войне с разницей в 10 дней.

"Младшего, Василия, не стало 4 марта 2022 года в боях в Николаевской области. Воину было 28 лет. Он служил в рядах 80-й бригады. Старший, 34-летний майор Кирилл Вышиваный, погиб через десять дней после этого - в результате удара крылатых ракет по Яворивскому полигону", - отметил Козицкий.

Контекст

Вчера, 12 декабря, в сети появились видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК.

На данный скандал отреагировал Козицкий и попросил руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются сотрудниками ТЦК, и дать оценку их действиям.

Напомним

В связи с общественным ажиотажем вокруг вручения повесток в спортивных, развлекательных и других заведениях в Закарпатском ТЦК заявили, что действуют в рамках закона и высказали свое мнение относительно уклонистов.