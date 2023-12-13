На Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику: в ТЦК и ОВА отреагировали

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
  •  61827 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  104571 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  103164 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
  •  132039 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
  •  132858 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
12 декабря  •  123017 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
12 декабря  •  142639 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
12 декабря  •  120048 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
12 декабря  •  146222 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  205844 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  132087 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  195317 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  211754 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  191580 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  276431 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости

Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто

  •  119264 просмотра
Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

  •  114685 просмотра
Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

  •  110775 просмотра
"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

  •  110183 просмотра

Взрывы прогремели в Киеве: ракетная угроза в регионе

  •  104670 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-lvovshchine-muzhchina-v-voennoi-forme-ugrozhal-svyashchenniku-v-ttsk-i-ova-otreagirovali

На Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику: в ТЦК и ОВА отреагировали

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 09:32  •  23328 просмотра

Read in English

Во Львовской области мужчина в военной форме угрожал священнику за то, что тот якобы уклонялся от военной повестки, что вызвало скандал в Интернете.

Вчера, 12 декабря, в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК. По данным Львовского областного терцентра, это было гражданское лицо в военной форме, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Львовском областном ТЦК и СП, 12 декабря в соцсетях было распространено видео, на котором мужчина в военной пренебрежительно общается со священником и обвиняет его в неявке в военкомат.

"Во время осуществления планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю", - сообщили в ТЦК.

В ТЦК отметили, что действия военнослужащих были правомерными, повестка была выписана заранее. Священник, который является военнообязанным вызывался в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Дополнение

В свою очередь, председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что мужчина в военной форме, который на видео конфликтовал со священником в Стрыйском районе, - отец братьев Вышиванных, погибших в нынешней российско-украинской войне с разницей в 10 дней.

"Младшего, Василия, не стало 4 марта 2022 года в боях в Николаевской области. Воину было 28 лет. Он служил в рядах 80-й бригады. Старший, 34-летний майор Кирилл Вышиваный, погиб через десять дней после этого - в результате удара крылатых ракет по Яворивскому полигону", - отметил Козицкий.

Контекст

Вчера, 12 декабря, в сети появились видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК.

На данный скандал отреагировал Козицкий и попросил руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются сотрудниками ТЦК, и дать оценку их действиям.

Напомним

В связи с общественным ажиотажем вокруг вручения повесток в спортивных, развлекательных и других заведениях в Закарпатском ТЦК заявили, что действуют в рамках закона и высказали свое мнение относительно уклонистов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
На Львівщині чоловік у військовій формі погрожував священнику: у ТЦК та ОВА відреагували
In Lviv region, a man in military uniform threatened a priest: the UCC and UWA responded
Новости по теме

На Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику: в ТЦК и ОВА отреагировали

Во Львовской области мужчина в военной форме угрожал священнику за то, что тот якобы уклонялся от военной повестки, что вызвало скандал в Интернете.

Криминал и ЧП •   •  23328 просмотра
На Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику: в ТЦК и ОВА отреагировали

Очаков ночью подвергся вражеским артиллерийским ударам - ОВА

Очаков и Солончаки Николаевской области были обстреляны вражеской артиллерией, пострадавших нет.

Война •   •  28837 просмотра
Очаков ночью подвергся вражеским артиллерийским ударам - ОВА

Никополь дважды за ночь подвергся вражеским атакам - ОВА

Никополь был дважды обстрелян российской артиллерией ночью, жертв нет; оценка ущерба продолжается, в других районах региона было спокойно.

Война •   •  28018 просмотра
Никополь дважды за ночь подвергся вражеским атакам - ОВА

Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес

Василий Паук расширил свой бизнес по выращиванию голубики в Тернополе после победы в конкурсе "Роби своє", использовав приз в размере 97 900 грн на приобретение необходимого морозильного оборудования. Конкурс поддержал 80 проектов на общую сумму 7,4 млн грн.

Общество •   •  23650 просмотра
Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес

Сначала эксперты обследуют опорные конструкции многоэтажки: Кличко о возможном восстановлении поврежденного из-за атаки рф дома

Фрагменты российской ракетной атаки на Киев повредили инфраструктуру, включая жилой дом и детский сад; 53 человека получили ранения. Мэр Кличко осмотрел место происшествия и обсудил вопрос жилья для переселенцев.

Война •   •  23737 просмотра
Сначала эксперты обследуют опорные конструкции многоэтажки: Кличко о возможном восстановлении поврежденного из-за атаки рф дома

Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.

Экономика •   •  21515 просмотра
Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго

Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам

Более 50 жителей Днепровского района Киева обратились за психологической помощью после ракетного обстрела, в результате которого пострадали 53 человека, а психологи оказывали поддержку на месте. Пострадавшим предоставляется приют и обогрев в "Пункте несокрушимости".

Война •   •  28335 просмотра
Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам

Зеленский подтвердил визит в Осло: прибыл на саммит Украина-Северная Европа

Президент Украины Зеленский находится в Осло для саммита Украина-Северная Европа, где намерен обсудить усиление оборонных и экономических связей, а также поблагодарить Норвегию за поддержку.

Политика •   •  22625 просмотра
Зеленский подтвердил визит в Осло: прибыл на саммит Украина-Северная Европа

россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области

В результате российских обстрелов в Донецкой области один человек получил ранения, повреждены жилые и промышленные объекты в нескольких населенных пунктах.

Война •   •  24433 просмотра
россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области

Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ

СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья.

Война •   •  23270 просмотра
Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ