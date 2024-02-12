На Львовщине введут пилотный проект реформы социальной составляющей в работе ТЦК и СП
Львовщина станет первым регионом в Украине, который реформирует Территориальные центры комплектования и социальной поддержки населения, предоставив им дополнительные социальные функции.
Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ
Взрывы были слышны в Херсоне. Городская и областная власть пока не комментировала информацию. В области объявлена воздушная тревога.
Мэр Харькова приказал проверить все нефтебазы и опасные объекты после атаки россиян 9 февраля
Мэр Харькова приказал проверить все нефтебазы и опасные объекты после того, как российская атака попала в нефтебазу и вызвала большой пожар.
Апелляционная палата ВАКС отправила Лиева под арест с возможностью внесения 50 млн грн залога
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога для бывшего руководителя Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины Александра Лиева.
Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео
Спецназовцы уничтожили вражеский командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов в Херсонской области, убив 10 и ранив еще 2 солдат.
За неделю ликвидировано более 100 единиц военной техники и блиндажей оккупантов - Клименко
За прошедшую неделю Национальная гвардия уничтожила более 100 единиц российской военной техники, включая танки, бронемашины и склады с боеприпасами, ликвидировав активы на десятки миллионов долларов.
На пляже в Мексике во время аварийной посадки самолета с парашютистами погиб мужчина
Самолет с четырьмя канадскими парашютистами был вынужден совершить экстренную посадку на мексиканском пляже, в результате чего погиб 62-летний мужчина и были ранены люди, находившиеся на борту самолета.
ГСЧС предупреждает об опасности лавин на Закарпатье
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской области в ближайшие дни.
Пограничники задержали две группы лиц, которые пыталась незаконно пересечь границу со Словакией
Пограничники задержали две группы, которые пытались нелегально попасть в Словакию вблизи украинско-словацкой границы: одну группу обнаружили в 300 метрах от границы, а другую - в полукилометре от нее, они намеревались попасть в Германию без документов.
Фарион проиграла суд по восстановлению в должности "Львовской политехники"
Суд вынес решение не в пользу Ирины Фарион в ее иске против увольнения с должности профессора Национального университета "Львовская политехника" после неоднозначных высказываний о солдатах, которые разговаривают на русском языке.