На Львовщине введут пилотный проект реформы социальной составляющей в работе ТЦК и СП

Львовщина станет первым регионом Украины, где введут межминистерский проект реформы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщает Львовская ОВА, пишет УНН.

Детали

Такое решение приняли во время форума, посвященного предоставлению психосоциальных услуг, который состоялся 9 февраля во Львове.

Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий, заявил, что благодаря такой реформе ТЦК и СП начнут выполнять также социальную функцию и не будут ассоциироваться исключительно с мобилизацией.

В частности, такая инициатива будет способствовать повышению квалификации специалистов в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Вскоре будут определены первые три громады, которые внедрят эту модель работы.

На следующей неделе определим первые три громады, которые внедрят эту модель работы. Хотим сделать на уровне области такую же сеть, как с центрами предоставления административных услуг. И, кроме мобилизации, в территориальных центрах комплектации введем функцию социальной поддержки, которая будет в полной мере работать для семей военных и ветеранов - поделился Максим Козицкий.

Дополнение

В ОВА подчеркнули, что с 2023 года существенно вырос запрос по вопросам социальной направленности в деятельности ТЦК и СП.

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Отмечается, что Специалисты Координационных центров поддержки гражданского населения, которые Львовская ОВА развернула во всех районах области для оказания гуманитарной, юридической, психологической и другой помощи, начали выезжать в общины области с разъяснительными встречами.

К таким встречам привлекают специалистов всех служб, к которым чаще всего имеют вопросы наши воины, ветераны и их семьи. Людям сразу на месте помогают решить проблемы. А если ситуация сложнее - четко объясняют, куда они должны обратиться.

Работа этих офисов очень актуальна, но мы взяли на себя то, что должны делать другие службы. Например, те же территориальные центры комплектования и социальной поддержки", - отметил глава Львовщины. - подчеркнул глава Львовской ОВА.

Напомним

Кабинет министров Украины предоставил право территориальным центрам комплектования и социальной поддержки на круглосуточную работу (ТЦК и СП).