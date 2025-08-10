На Луганщині російські учасники війни проти України навчають дітей снайперській справі - ОВА

$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 серпня, 08:18 • 11936 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 51755 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 131676 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 101854 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 275325 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 156171 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 335860 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 306639 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107100 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149814 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.6м/с
34%
752мм
Популярнi новини
Втрати ворога: армія рф втратила майже тисячу солдатів та 70 артсистем за добу10 серпня, 05:00 • 8546 перегляди
Трамп зрадив Україну, зробивши світ незрівнянно небезпечнішим - The Telegraph10 серпня, 05:43 • 7436 перегляди
Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе перебуває у критичному стані після замаху10 серпня, 06:47 • 4320 перегляди
Європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна10 серпня, 07:53 • 3472 перегляди
Радіоактивна вода з британської бази ядерних субмарин витекла в море - ЗМІ10 серпня, 08:12 • 5242 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 335855 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 214465 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 306635 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 315722 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 218864 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 53970 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 131667 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 315722 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 228276 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 237592 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Bild
Безпілотний літальний апарат
Financial Times
Ґардіан

На Луганщині російські учасники війни проти України навчають дітей снайперській справі - ОВА

Київ • УНН

 • 134 перегляди

російські загарбники навчають українських дітей снайперській справі на Луганщині. Вони також ускладнюють виїзд дітей з окупованих територій, вимагаючи оформлення російських закордонних паспортів.

На Луганщині російські учасники війни проти України навчають дітей снайперській справі - ОВА

У Луганській області російські загарбники навчають українських дітей снайперській справі. Крім того, вони позбавляють їх покинути територію так званої "лнр", пише УНН з посиланням на Луганську ОВА.

Деталі

Дітей з окупованої Луганщини росіяни готують бути снайперами. У 2025 році центр військово-патріотичного виховання "Воїн" запровадив новий напрям підготовки - снайпінг. Протягом літніх профільних змін юнаків та дівчат вчать влучно стріляти на велику відстань. Тренують їх інструктори, 75 % з яких брали участь у війні в Україні. Дітей лишають майбутнього вже сьогодні - за кілька років їх відправлять воювати

- говориться в повідомленні ОВА.

Зазначається, що у 2026 році росіяни ускладнюють дітям можливість подорожувати, вимагаючи створювати для них закордонні паспорти рф.

Із 2026 року росія ускладнить українським дітям виїзд із території так званої "лнр" для можливості евакуюватися. Для дітей віком до 14 років впроваджуються нові правила перетину кордону. Раніше вони могли подорожувати до низки країн за свідоцтвом про народження, зокрема до білорусі. За новини нормами потрібно буде оформлювати закордонний паспорт рф

- повідомили в ОВА.

Доповнення

Маріупольських вчителів відправили до санкт-петербурга для інструктажів з виховання дітей у дусі "руського міра". Це частина системної програми кремля з перетворення українських шкіл на осередки пропаганди.

росія продовжує паспортизувати окуповані території України, використовуючи адміністративні важелі. На Луганщині скасовано плату за російський паспорт для осіб без громадянства та дітей-сиріт.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Білорусь
Луганська область
Україна