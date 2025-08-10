На Луганщині російські учасники війни проти України навчають дітей снайперській справі - ОВА
Київ • УНН
російські загарбники навчають українських дітей снайперській справі на Луганщині. Вони також ускладнюють виїзд дітей з окупованих територій, вимагаючи оформлення російських закордонних паспортів.
Деталі
Дітей з окупованої Луганщини росіяни готують бути снайперами. У 2025 році центр військово-патріотичного виховання "Воїн" запровадив новий напрям підготовки - снайпінг. Протягом літніх профільних змін юнаків та дівчат вчать влучно стріляти на велику відстань. Тренують їх інструктори, 75 % з яких брали участь у війні в Україні. Дітей лишають майбутнього вже сьогодні - за кілька років їх відправлять воювати
Зазначається, що у 2026 році росіяни ускладнюють дітям можливість подорожувати, вимагаючи створювати для них закордонні паспорти рф.
Із 2026 року росія ускладнить українським дітям виїзд із території так званої "лнр" для можливості евакуюватися. Для дітей віком до 14 років впроваджуються нові правила перетину кордону. Раніше вони могли подорожувати до низки країн за свідоцтвом про народження, зокрема до білорусі. За новини нормами потрібно буде оформлювати закордонний паспорт рф
Доповнення
Маріупольських вчителів відправили до санкт-петербурга для інструктажів з виховання дітей у дусі "руського міра". Це частина системної програми кремля з перетворення українських шкіл на осередки пропаганди.
росія продовжує паспортизувати окуповані території України, використовуючи адміністративні важелі. На Луганщині скасовано плату за російський паспорт для осіб без громадянства та дітей-сиріт.