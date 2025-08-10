$41.460.00
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

На Луганщине российские участники войны против Украины обучают детей снайперскому делу - ОВА

Киев • УНН

 • 148 просмотра

российские захватчики обучают украинских детей снайперскому делу на Луганщине. Они также усложняют выезд детей с оккупированных территорий, требуя оформления российских загранпаспортов.

На Луганщине российские участники войны против Украины обучают детей снайперскому делу - ОВА

В Луганской области российские захватчики обучают украинских детей снайперскому делу. Кроме того, они лишают их возможности покинуть территорию так называемой "лнр", пишет УНН со ссылкой на Луганскую ОВА.

Детали

Детей из оккупированной Луганщины россияне готовят быть снайперами. В 2025 году центр военно-патриотического воспитания "Воин" ввел новое направление подготовки - снайпинг. В течение летних профильных смен юношей и девушек учат метко стрелять на большое расстояние. Тренируют их инструкторы, 75 % из которых участвовали в войне в Украине. Детей лишают будущего уже сегодня - через несколько лет их отправят воевать

- говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что в 2026 году россияне усложняют детям возможность путешествовать, требуя создавать для них заграничные паспорта РФ.

С 2026 года россия усложнит украинским детям выезд с территории так называемой "лнр" для возможности эвакуироваться. Для детей в возрасте до 14 лет вводятся новые правила пересечения границы. Ранее они могли путешествовать в ряд стран по свидетельству о рождении, в частности в беларусь. По новым нормам нужно будет оформлять заграничный паспорт рф

- сообщили в ОВА.

Дополнение

Мариупольских учителей отправили в санкт-петербург для инструктажей по воспитанию детей в духе "русского мира". Это часть системной программы Кремля по превращению украинских школ в очаги пропаганды.

Россия продолжает паспортизировать оккупированные территории Украины, используя административные рычаги. На Луганщине отменена плата за российский паспорт для лиц без гражданства и детей-сирот.

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Беларусь
Луганская область
Украина