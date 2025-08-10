На Луганщине российские участники войны против Украины обучают детей снайперскому делу - ОВА
Киев • УНН
российские захватчики обучают украинских детей снайперскому делу на Луганщине. Они также усложняют выезд детей с оккупированных территорий, требуя оформления российских загранпаспортов.
В Луганской области российские захватчики обучают украинских детей снайперскому делу. Кроме того, они лишают их возможности покинуть территорию так называемой "лнр", пишет УНН со ссылкой на Луганскую ОВА.
Детали
Детей из оккупированной Луганщины россияне готовят быть снайперами. В 2025 году центр военно-патриотического воспитания "Воин" ввел новое направление подготовки - снайпинг. В течение летних профильных смен юношей и девушек учат метко стрелять на большое расстояние. Тренируют их инструкторы, 75 % из которых участвовали в войне в Украине. Детей лишают будущего уже сегодня - через несколько лет их отправят воевать
Отмечается, что в 2026 году россияне усложняют детям возможность путешествовать, требуя создавать для них заграничные паспорта РФ.
С 2026 года россия усложнит украинским детям выезд с территории так называемой "лнр" для возможности эвакуироваться. Для детей в возрасте до 14 лет вводятся новые правила пересечения границы. Ранее они могли путешествовать в ряд стран по свидетельству о рождении, в частности в беларусь. По новым нормам нужно будет оформлять заграничный паспорт рф
Дополнение
Мариупольских учителей отправили в санкт-петербург для инструктажей по воспитанию детей в духе "русского мира". Это часть системной программы Кремля по превращению украинских школ в очаги пропаганды.
Россия продолжает паспортизировать оккупированные территории Украины, используя административные рычаги. На Луганщине отменена плата за российский паспорт для лиц без гражданства и детей-сирот.