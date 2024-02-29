На лівобережжі Дніпра ворог вдався до чотирьох штурмів, зазнав втрат і відійшов - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
Сили оборони півдня України повідомили, що російські війська втратили 54 солдати, 8 гармат і різну техніку під час 4 спроб штурму лівого берега Дніпра.
Сили оборони продовжують завдавати втрат російським військам, що роблять спроби штурмів на лівому березі Дніпра, яких минулої доби було 4, повідомили у Силах оборони півдня України у четвер, пише УНН.
Деталі
"Ворог системно продовжує спроби вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вдався до 4-х штурмів та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - повідомили у Силах оборони півдня України у Telegram.
Як вказано, в операційній зоні Сил оборони Півдня триває контрбатарейна боротьба.
"Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів", - зазначається у повідомленні.
Сили оборони, як повідомляється, надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Вказано, що протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:
- 54 окупанти;
- 8 гармат;
- 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
- 1 комплект антенної системи;
- 10 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 човни.
"Знищено польовий склад боєприпасів противника", - зазначили також у Силах оборони Півдня.
Ще плюс 1150 окупантів і 23 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога29.02.24, 08:39 • 26811 переглядiв