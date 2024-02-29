На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  13721 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  62883 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  130611 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  148118 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  145075 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  145061 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  141354 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  163215 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  178561 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  162683 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга

На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 09:23  •  11970 просмотра

Read in English

Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска потеряли 54 солдата, 8 орудий и различную технику во время 4 попыток штурма левого берега Днепра.

Силы обороны продолжают наносить потери российским войскам, что делают попытки штурмов на левом берегу Днепра, которых за прошедшие сутки было 4, сообщили в Силах обороны юга Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Враг системно продолжает попытки выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. За прошедшие сутки прибегнул к 4-х штурмам и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Как указано, в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается контрбатарейная борьба.

"Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов", - отмечается в сообщении.

Силы обороны, как сообщается, в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Указано, что в течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

- 54 оккупанты;

- 8 пушек;

- 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";

- 1 комплект антенной системы;

- 10 единиц авто-бронетехники;

- 2 лодки.

"Уничтожен полевой склад боеприпасов противника", - отметили также в Силах обороны Юга.

Еще плюс 1150 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага29 февраля 2024, 06:39 • 21195 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
На лівобережжі Дніпра ворог вдався до чотирьох штурмів, зазнав втрат і відійшов - Сили оборони Півдня
Enemy launches four assaults on Dnipro left bank, suffered losses and retreats - Defense Forces of South
Новости по теме

На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга

Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска потеряли 54 солдата, 8 орудий и различную технику во время 4 попыток штурма левого берега Днепра.

Война •   •  11970 просмотра
На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга

Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину

Франция может направить военнослужащих в Украину для тренировки украинских сил или помощи в защите границ, при этом французские солдаты не будут участвовать в прямых боевых действиях.

Политика •   •  11102 просмотра
Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину

российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат

российские пилоты стали менее "наглыми" после того, как в феврале Украина сбила более десятка их самолетов.

Война •   •  10843 просмотра
российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат

После заявления об отставке Макконнелла, Украина теряет одного из основных сторонников среди республиканцев в Сенате

С отставкой Макконнелла с должности лидера республиканцев в Сенате Украина теряет важного союзника в принятии двухпартийных пакетов помощи.

Война •   •  11347 просмотра
После заявления об отставке Макконнелла, Украина теряет одного из основных сторонников среди республиканцев в Сенате

Канцлер Австрии предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины и указал, что нужны новые решения для ее мирного завершения, в том числе с привлечением стран БРИКС, таких как Китай и Индия.

Война •   •  14347 просмотра
Канцлер Австрии предостерег от "спирали эскалации" в войне рф против Украины

Буданов заверил, что Украина никогда не согласится "заморозить" войну

Глава разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина никогда не согласится признать российский контроль над захваченными территориями и заморозить войну.

Война •   •  14206 просмотра
Буданов заверил, что Украина никогда не согласится "заморозить" войну

Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины - ОВА

Ночью и утром враг обстрелял пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 66 взрывов.

Война •   •  12941 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины - ОВА

ФГВФЛ в ноябре закупил 130 ноутбуков по завышенной цене, переплатив минимум 280 тыс. грн - тендер

ФГВФЛ в ноябре закупил 130 ноутбуков по завышенной цене, переплатив минимум 280 тыс. грн - тендер

Экономика •   •  12135 просмотра
ФГВФЛ в ноябре закупил 130 ноутбуков по завышенной цене, переплатив минимум 280 тыс. грн - тендер

Наводила российские ракеты на Харьков: задержана пособница рф

Украинские правоохранители задержали пособницу рф, которая помогала россиянам готовить вражеские ракетные атаки на Харьков.

Война •   •  13524 просмотра
Наводила российские ракеты на Харьков: задержана пособница рф

Донецка область: враг нанес ракетные удары по Покровску и Курахово, попал дроном по авто в Часовом Яру

Российские войска нанесли ракетные удары по нескольким городам Донецкой области Украины, повредив гражданскую инфраструктуру и убив или ранив нескольких человек - за сутки зафиксировано более 1800 обстрелов.

Война •   •  12648 просмотра
Донецка область: враг нанес ракетные удары по Покровску и Курахово, попал дроном по авто в Часовом Яру