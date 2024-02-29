На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга
Киев • УНН
Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска потеряли 54 солдата, 8 орудий и различную технику во время 4 попыток штурма левого берега Днепра.
Силы обороны продолжают наносить потери российским войскам, что делают попытки штурмов на левом берегу Днепра, которых за прошедшие сутки было 4, сообщили в Силах обороны юга Украины в четверг, пишет УНН.
Детали
"Враг системно продолжает попытки выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. За прошедшие сутки прибегнул к 4-х штурмам и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.
Как указано, в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается контрбатарейная борьба.
"Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов", - отмечается в сообщении.
Силы обороны, как сообщается, в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Указано, что в течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:
- 54 оккупанты;
- 8 пушек;
- 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
- 1 комплект антенной системы;
- 10 единиц авто-бронетехники;
- 2 лодки.
"Уничтожен полевой склад боеприпасов противника", - отметили также в Силах обороны Юга.
Еще плюс 1150 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага29 февраля 2024, 06:39 • 21195 просмотров
На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга
Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска потеряли 54 солдата, 8 орудий и различную технику во время 4 попыток штурма левого берега Днепра.
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