На Київщині відкрили сучасний реабілітаційний центр для військових - Кравченко

У Білоцерківській громаді, що на Київщині, почало роботу сучасне відділення реабілітації та відновлювального лікування для військових. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

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Центр надаватиме допомогу всім військовим з важкими пораненнями та бойовими травмами. Повертатися до здорового життя нашим захисникам допомагатимуть професійні лікарі, масажисти, фізіотерапевти та інший медичний персонал. Отримувати необхідне лікування одночасно зможуть 20 пацієнтів - розповідає Кравченко.

За його словами, площа закладу майже 300 м2. Капітальний ремонт профінансовано коштом громади.

Тут облаштовані комфортні палати, зал апаратного лікування, фізичної та медичної реабілітації, масажний кабінет, необхідні технічні приміщення та приміщення загального користування.

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Також для закладу придбали сучасне реабілітаційне обладнання, зокрема для покращення кровопостачання, відновлення м'язової функції, прискорення регенерації ран, зняття запалення тощо.

Це апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії. Зокрема, прилад для фокусованої екстракорпоральної ударно хвильової терапії, апарати для пасивної реабілітації плеча, ліктя, зап’ястя, електротерапії тощо.

Київщина активно працює над тим, щоб сучасних реабілітаційних центрів та відділень було якомога більше. Наші військові, які втратили здоров'я на фронті, повинні отримувати повний цикл якісної медичної та реабілітаційної допомоги - наголошує голови Київської ОВА.

Кравченко підкреслив, що сьогодні Київська ОВА спільно з американським бізнесменом Деллом Лоєм Хансеном працює над облаштуванням на території одного із обласних медичних закладів нового реабілітаційного корпусу.

Над цим проєктом працюють кращі медичні інженери. Це буде реабілітаційний заклад із сучасними операційними, реанімацією, діагностичним відділенням та ортопедо-протезною лабораторією.

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