На Киевщине открыли современный реабилитационный центр для военных - Кравченко
Киев • УНН
В Белоцерковской громаде заработало новое отделение реабилитации для военных с тяжелыми ранениями. Центр оснащен современным оборудованием и может одновременно принимать 20 пациентов.
В Белоцерковской общине, что на Киевщине, начало работу современное отделение реабилитации и восстановительного лечения для военных. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Центр будет оказывать помощь всем военным с тяжелыми ранениями и боевыми травмами. Возвращаться к здоровой жизни нашим защитникам будут помогать профессиональные врачи, массажисты, физиотерапевты и другой медицинский персонал. Получать необходимое лечение одновременно смогут 20 пациентов
По его словам, площадь заведения почти 300 м2. Капитальный ремонт профинансирован за счет общины.
Здесь обустроены комфортные палаты, зал аппаратного лечения, физической и медицинской реабилитации, массажный кабинет, необходимые технические помещения и помещения общего пользования.
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Также для заведения приобрели современное реабилитационное оборудование, в частности для улучшения кровоснабжения, восстановления мышечной функции, ускорения регенерации ран, снятия воспаления и тому подобное.
Это аппаратура для радиотерапии, механотерапии, электротерапии и физической терапии. В частности, прибор для фокусированной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, аппараты для пассивной реабилитации плеча, локтя, запястья, электротерапии и тому подобное.
Киевщина активно работает над тем, чтобы современных реабилитационных центров и отделений было как можно больше. Наши военные, которые потеряли здоровье на фронте, должны получать полный цикл качественной медицинской и реабилитационной помощи
Кравченко подчеркнул, что сегодня Киевская ОВА совместно с американским бизнесменом Деллом Лоем Хансеном работает над обустройством на территории одного из областных медицинских учреждений нового реабилитационного корпуса.
Над этим проектом работают лучшие медицинские инженеры. Это будет реабилитационное учреждение с современными операционными, реанимацией, диагностическим отделением и ортопедо-протезной лабораторией.
Напомним,
В Броварской громаде открывают ветеранский хаб для поддержки участников войны. Местные власти предоставляют жилье, реабилитацию и помощь с трудоустройством для почти 2000 ветеранов.