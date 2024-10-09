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На Киевщине открыли современный реабилитационный центр для военных - Кравченко

На Киевщине открыли современный реабилитационный центр для военных - Кравченко

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 10:45  •  1129 просмотра

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В Белоцерковской громаде заработало новое отделение реабилитации для военных с тяжелыми ранениями. Центр оснащен современным оборудованием и может одновременно принимать 20 пациентов.

В Белоцерковской общине, что  на Киевщине, начало работу современное отделение реабилитации и восстановительного лечения для военных. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Центр будет оказывать помощь всем военным с тяжелыми ранениями и боевыми травмами. Возвращаться к здоровой жизни нашим защитникам будут помогать профессиональные врачи, массажисты, физиотерапевты и другой медицинский персонал. Получать необходимое лечение одновременно смогут 20 пациентов

- рассказывает Кравченко. 

По его словам, площадь заведения почти 300 м2. Капитальный ремонт профинансирован за счет общины.

Здесь обустроены комфортные палаты, зал аппаратного лечения, физической и медицинской реабилитации, массажный кабинет, необходимые технические помещения и помещения общего пользования.

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Также для заведения приобрели современное реабилитационное оборудование, в частности для улучшения кровоснабжения, восстановления мышечной функции, ускорения регенерации ран, снятия воспаления и тому подобное.

Это аппаратура для радиотерапии, механотерапии, электротерапии и физической терапии. В частности, прибор для фокусированной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, аппараты для пассивной реабилитации плеча, локтя, запястья, электротерапии и тому подобное.

Киевщина активно работает над тем, чтобы современных реабилитационных центров и отделений было как можно больше. Наши военные, которые потеряли здоровье на фронте, должны получать полный цикл качественной медицинской и реабилитационной помощи 

- отмечает председателя Киевской ОВА. 

Кравченко подчеркнул, что сегодня Киевская ОВА совместно с американским бизнесменом Деллом Лоем Хансеном работает над обустройством на территории одного из областных медицинских учреждений нового реабилитационного корпуса.

Над этим проектом работают лучшие медицинские инженеры. Это будет реабилитационное учреждение с современными операционными, реанимацией, диагностическим отделением и ортопедо-протезной лабораторией.

Напомним,

В Броварской громаде открывают ветеранский хаб для поддержки участников войны. Местные власти предоставляют жилье, реабилитацию и помощь с трудоустройством для почти 2000 ветеранов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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