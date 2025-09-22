На Київщині планують зупиняти рух на центральних вулицях на час загальнонаціональної хвилини мовчання - ОВА
Київ • УНН
Київська ОВА планує щодня о 9:00 зупиняти рух на центральних вулицях населених пунктів Київщини для хвилини мовчання. Це рішення є частиною формування нової етики взаємодії з українськими захисниками.
Київська обласна військова адміністрація планує ухвалити рішення, за яким щодня о 9:00 у населених пунктах Київської області на центральних вулицях зупинятиметься рух на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у понеділок у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Уже з цього тижня щодня о 9:00 у населених пунктах Київської області на центральних вулицях зупинятиметься рух. Одна хвилина. Шістдесят секунд тиші. Але в цій тиші - гучніше за будь-які слова - звучить безмежна вдячність тим, хто поклав своє життя заради незалежності України", - написав Калашник.
Він додав, що це є частиною формування нової етики взаємодії з українськими захисниками.
Нагадаємо
У Києві до кінця тижня почнуть перекривати вулицю Хрещатик о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Готується відповідне розпорядження.