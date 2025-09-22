На Київщині планують зупиняти рух на центральних вулицях на час загальнонаціональної хвилини мовчання - ОВА

$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 14656 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
11:25 • 23473 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 40039 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 41554 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 24878 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 41899 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23527 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34103 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47991 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 23473 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 41554 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Умань
Одеса
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Fox News
TikTok
Forbes
Financial Times
Дія (сервіс)

На Київщині планують зупиняти рух на центральних вулицях на час загальнонаціональної хвилини мовчання - ОВА

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Київська ОВА планує щодня о 9:00 зупиняти рух на центральних вулицях населених пунктів Київщини для хвилини мовчання. Це рішення є частиною формування нової етики взаємодії з українськими захисниками.

На Київщині планують зупиняти рух на центральних вулицях на час загальнонаціональної хвилини мовчання - ОВА

Київська обласна військова адміністрація планує ухвалити рішення, за яким щодня о 9:00 у населених пунктах Київської області на центральних вулицях зупинятиметься рух на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уже з цього тижня щодня о 9:00 у населених пунктах Київської області на центральних вулицях зупинятиметься рух. Одна хвилина. Шістдесят секунд тиші. Але в цій тиші - гучніше за будь-які слова - звучить безмежна вдячність тим, хто поклав своє життя заради незалежності України", - написав Калашник.

Він додав, що це є частиною формування нової етики взаємодії з українськими захисниками.

Нагадаємо

У Києві до кінця тижня почнуть перекривати вулицю Хрещатик о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Готується відповідне розпорядження.

Павло Башинський

