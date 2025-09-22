$41.250.00
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
В Киевской области планируют останавливать движение на центральных улицах на время общенациональной минуты молчания - ОВА

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Киевская ОВА планирует ежедневно в 9:00 останавливать движение на центральных улицах населенных пунктов Киевской области для минуты молчания. Это решение является частью формирования новой этики взаимодействия с украинскими защитниками.

В Киевской области планируют останавливать движение на центральных улицах на время общенациональной минуты молчания - ОВА

Киевская областная военная администрация планирует принять решение, согласно которому ежедневно в 9:00 в населенных пунктах Киевской области на центральных улицах будет останавливаться движение на время общенациональной минуты молчания. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Уже с этой недели ежедневно в 9:00 в населенных пунктах Киевской области на центральных улицах будет останавливаться движение. Одна минута. Шестьдесят секунд тишины. Но в этой тишине - громче любых слов - звучит безграничная благодарность тем, кто отдал свою жизнь ради независимости Украины", - написал Калашник.

Он добавил, что это является частью формирования новой этики взаимодействия с украинскими защитниками.

Напомним

В Киеве до конца недели начнут перекрывать улицу Крещатик в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. Готовится соответствующее распоряжение.

Павел Башинский

