В Киевской области планируют останавливать движение на центральных улицах на время общенациональной минуты молчания - ОВА
Киев • УНН
Киевская ОВА планирует ежедневно в 9:00 останавливать движение на центральных улицах населенных пунктов Киевской области для минуты молчания. Это решение является частью формирования новой этики взаимодействия с украинскими защитниками.
Киевская областная военная администрация планирует принять решение, согласно которому ежедневно в 9:00 в населенных пунктах Киевской области на центральных улицах будет останавливаться движение на время общенациональной минуты молчания. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Уже с этой недели ежедневно в 9:00 в населенных пунктах Киевской области на центральных улицах будет останавливаться движение. Одна минута. Шестьдесят секунд тишины. Но в этой тишине - громче любых слов - звучит безграничная благодарность тем, кто отдал свою жизнь ради независимости Украины", - написал Калашник.
Он добавил, что это является частью формирования новой этики взаимодействия с украинскими защитниками.
Напомним
В Киеве до конца недели начнут перекрывать улицу Крещатик в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. Готовится соответствующее распоряжение.