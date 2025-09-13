$41.310.10
12 вересня, 19:25 • 8454 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 17203 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 15244 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 25315 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 33472 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 31057 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 29138 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23270 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32467 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20428 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигарку

Київ • УНН

 • 96 перегляди

На Київщині чоловік підпалив гараж, де перебував власник та його автомобіль. Постраждалого госпіталізовано з отруєнням чадним газом, зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення.

На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигарку

На Київщині чоловік підпалив гараж, де перебував власник та його автомобіль. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ГУ Нацполіції Київщини.

Деталі

Зазначається, що у інцидент стався у селищі Коцюбинське Бучанського району.

Правоохоронці встановили, що між постраждалим та 38-річним фігурантом стався конфлікт на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. У відповідь на відмову опонента підпалити цигарку, зловмисник почав погрожувати фізичною розправою та підпалом. Постраждалий аби уникнути небезпеки, зачинився у власному гаражі, де знаходився його автомобіль Volkswagen Polo. Фігурант за допомогою паперу, який знайшов поблизу, підпалив дерев’яні двері гаражного приміщення, у якому перебував власник

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. Вогнем пошкоджено приміщення гаража та автомобіль. Потерпілого госпіталізовано з отруєнням чадним газом. Правоохоронці затримали чоловіка на місці події в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі ... відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). .,. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі

- додали у поліції.

Нагадаємо

Днями у селі Княжичі Київської області водій Lexus наїхав на 9-річну дівчинку, яка йшла узбіччям. Дитину госпіталізували з переломом та забоями, у водія виявили 2.2 проміле алкоголю.

Вадим Хлюдзинський

