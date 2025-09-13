На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигарку
Київ • УНН
На Київщині чоловік підпалив гараж, де перебував власник та його автомобіль. Постраждалого госпіталізовано з отруєнням чадним газом, зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення.
На Київщині чоловік підпалив гараж, де перебував власник та його автомобіль. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ГУ Нацполіції Київщини.
Деталі
Зазначається, що у інцидент стався у селищі Коцюбинське Бучанського району.
Правоохоронці встановили, що між постраждалим та 38-річним фігурантом стався конфлікт на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. У відповідь на відмову опонента підпалити цигарку, зловмисник почав погрожувати фізичною розправою та підпалом. Постраждалий аби уникнути небезпеки, зачинився у власному гаражі, де знаходився його автомобіль Volkswagen Polo. Фігурант за допомогою паперу, який знайшов поблизу, підпалив дерев’яні двері гаражного приміщення, у якому перебував власник
Вказується, що пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. Вогнем пошкоджено приміщення гаража та автомобіль. Потерпілого госпіталізовано з отруєнням чадним газом. Правоохоронці затримали чоловіка на місці події в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі ... відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). .,. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі
